Barbie Ferreira, Dacre Montgomery y Charli XCX se reúnen en ‘Faces of Death': la actualización de una película prohibida en más de 40 países: ¿de qué trata y cuándo se estrena en México?

Faces of Death es una película que reimaginará el clásico de culto de 1978 de una forma en la que llevará a tu corazón acelerarse por el nivel explícito al que llegará la cinta. Protagonizada por Barbie Ferreira, conocida por su papel en la serie de Euphoria, seguiremos la historia de una trabajadora que se dedica a clasificar como apropiados o no apropiados los videos que se suben a las plataformas en línea, teniendo que ver diariamente contenido lleno de violencia.

Su personaje se topará con las cintas llamadas "Faces of Death" en donde se retomarán algunas escenas de la película de 1978, de la cual todos creen que son metrajes armados y no reales, hasta que Ferreira se enfrente a un grupo de personas que están recreando este nivel de violencia en la vida real, subiendo videos a internet en donde muy claramente se ve cómo es que utilizan a la gente para torturarla y enriquecerse con las videoviews.

New trailer for Daniel Goldhaber’s ‘FACES OF DEATH.’



Starring Barbie Ferreira, Dacre Montgomery, Josie Totah, Aaron Holliday, Jermaine Fowler and Charli xcx.



In theaters April 10. https://t.co/nE7douvbe6 — Film Updates (@FilmUpdates) March 25, 2026

Faces of Death: la historia de la película de 1978

Faces of Death, la película de 1978, recupera diferentes metrajes al estilo del found footage, con videos explícitos de personas muriendo, y toda la campaña y la historia alrededor de ellos es que se trata completamente de muertes reales, algo que por obvias razones llevó a que el metraje fuera prohibido en 46 países. Esta película podría clasificarse como un lost media, ya que actualmente no se encuentra disponible a través de ninguna plataforma de streaming para que la puedas ver. En YouTube podrás encontrar únicamente un trailer de 54 segundos donde verás solo algunas escenas de lo ya descrito.

Faces of Death de 2026: ¿qué clasificación tendrá y qué significa?

La nueva versión de Faces of Death llegará a las salas de cine de Estados Unidos con clasificación 'R', siendo calificada como una película no apta para menores de 17 años de edad. Sin embargo en México llegará con clasificación 'C': restrictiva para adultos de 18 años en adelante, con alto grado de violencia y horror detallado.

Exclusive posters for the upcoming ‘FACES OF DEATH’ reimagining, starring Barbie Ferreira.



The MPA is not allowing movie theaters to display these posters in public due to their graphic nature.



Find out more: https://t.co/WSCQnUUFTz pic.twitter.com/PrLIrdnMco — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 19, 2026

Faces of Death ¿cuándo se estrena en México?

La fecha de estreno de Faces of Death es el 10 de abril, sin embargo se especula que sea solamente la fecha de Estados Unidos, por lo que faltaría esperar a ver cuánto falta para que se estrene en territorio mexicano. Sin embargo recuerda que es importante respetar las clasificaciones, por lo que si eres menor de edad es ideal que no acudas ni busques la película por otros medios.