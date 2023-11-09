Eiza González: así fue su experiencia haciendo doblaje

¡Una mexicana orgullosa de sus raíces! Así es como podemos describir a la perfección a nuestra querida Eiza González, quien, por cierto, ¿sabías que participó en el doblaje de Spirit: el indomable? Aquí te cuento los detalles de su experiencia haciendo doblaje ¡en dos idiomas!

Eiza González participó en el doblaje de Spirit: el indomable, la secuela del clásico estrenado en 2002, la actriz mencionó que así como ella creció con aquella película, espera que este filme marque muchas vidas. La actriz se mostró feliz y emocionada porque a pesar de que ya había participado en dos proyectos anteriores para doblaje, este es en sí su debut, pues tiene su propio personaje con el cual se identifica en muchos sentidos.

La experiencia de Eiza González dándole voz a Milagro Navarro

Como ya mencioné, Eiza ya había estado en dos proyectos anteriores de doblaje, pero ninguno fue como estar en Spirit: el indomable, pues este papel le emocionaba tanto, que pidió a la producción darle su toque mexicano, algo parecido al estilo de un charro, además, fue aquí donde la actriz pudo retomar su camino como cantante, ya que en los comienzos de su carrera lo hizo, pero no le permitieron seguir con ello.

Milagro Navarro: el motivo por el que Eiza González aceptó el papel

Pero a todo esto, ¿quién es Milagro Navarro? Milagro es la madre de Fortuna Prescott, una escaramuza mexicana que desgraciadamente murió en un fatal accidente practicando una difícil pirueta. Entonces, ¿qué tiene que ver con Eiza González? Resulta que Eiza quiso honrar la memoria de su padre, quien falleció en un accidente de motocicleta cuando apenas tenía 12 años de edad.

Esto es un regalo para mi padre. Por eso la hice. Tuve una conexión con el personaje de Milagro como yo sentía una con mi papá. Es mi regalo a él por todo lo que me dio.

La actriz se conmovió tanto por la historia y lo que significaba para ella, que cuando le presentaron la oportunidad, la aceptó sin dudarlo.

¿Qué te parece? ¿Crees que tomó una gran decisión al aceptar el papel? Sin duda, Eiza González nos logrará sacar lágrimas de alegría en esta cinta, así que no te pierdas este domingo 12 de noviembre el estreno Platinum de Spirit: el indomable ¡por Azteca 7!