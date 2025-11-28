‘Zootopia 2' tiene escena post créditos: esto significa el final de la película y la teoría sobre la tercera parte

“Zootopia 2” llegó a los cines de México este jueves 27 de noviembre y, como era de esperarse, ya despertó una duda clave entre los fans: ¿hay escena postcréditos o no? La buena noticia es que sí la tiene y está dejando teorías por todos lados.

Qué se ve en la escena postcréditos de “Zootopia 2”

La película ‘Zootopia 2’ incluye una escena post créditos. En ella, Judy juega con su famosa zanahoria-grabadora mientras sus vecinos, ya irritados, le preguntan si piensa seguir con eso todo el día.

También le cuestionan si tiene otra misión en puerta. Judy bromea, sale de la habitación y entonces ocurre el detalle misterioso: la cámara se queda en la zanahoria y, de pronto, cae una pluma de ave frente a ella.

Ese pequeño gesto ya encendió a TikTok . Una de las teorías más fuertes dice que “Zootopia 3” podría presentar, por fin, a animales con alas —aves—, una especie que no ha aparecido en este universo. Aun así, no hay confirmación oficial ni pistas sobre una trama; Disney mantiene todo bajo llave.

¿De qué trata “Zootopia 2”?

La sinopsis oficial revela que Judy Hopps y Nick Wilde siguen como compañeros en la policía, pero esta vez enfrentan un caso fuera de lo común: una serpiente llega a la ciudad y desata un caos que los obliga a recorrer nuevos rincones de la metrópolis y poner a prueba su alianza como equipo.

¿Cuándo sale “Zootopia 3”?

Disney todavía no confirma una tercera entrega. Sin embargo, los directores Jared Bush y Byron Howard han insinuado que el universo de “Zootopia” tiene historias “infinitas”, así que el camino para una secuela sigue abierto, según el portal especializado en cine Tomatazos.

(ESPECIAL/DISNEY) “Zootopia 2" pone a prueba a Judy y Nick como compañeros de la policía.

Y razones no faltan. La primera película superó los mil millones de dólares en taquilla mundial, según cifras de Box Office Mojo, un éxito que hace pensar que la franquicia aún tiene mucho por explorar. Además, se espera que esta secuela tenga un buen recibimiento, pudiendo convertirse en la más taquillera del año.