¿Hay escena postcréditos en Demon Slayer: Castillo Infinito? Esto debes saber antes de verla

Cada día estamos más cerca de la cuenta regresiva para el estreno de “Demon Slayer: Castillo Infinito”. La película que, sabemos, ha causado sensación entre los fans del anime, quienes se preguntan si la nueva entrega incluye una escena postcréditos que conecte directamente con el futuro de la saga. Pues, no busques más, que aquí tenemos la respuesta.

¿Tiene escena postcréditos Castillo Infinito?

La respuesta es no. La película no cuenta con una escena postcréditos como tal. Sin embargo, mientras se desarrollan los créditos finales, se incluye la última secuencia de la historia, la cual funciona como un adelanto de lo que veremos en la siguiente parte de la trilogía. Así que sí, vale la pena quedarse hasta el final para no perder detalle.

Estreno en México de Demon Slayer: Castillo Infinito

Seguramente tienes la fecha muy presente, pero vale la pena recordar que este esperado estreno llega oficialmente el próximo 11 de septiembre de 2025. La película llegará a salas de todo el país y se espera una respuesta masiva del público mexicano, similar a la que tuvo Mugen Train.

La película con grandes récords de taquilla en Japón

El filme se convirtió en un fenómeno desde su debut, y ha logrado batir varios récords en su país de origen:



En su día de estreno (18 de julio de 2025): 1,650 millones de yenes (11.1 millones USD).

(18 de julio de 2025): 1,650 millones de yenes (11.1 millones USD). Durante su primer fin de semana logró: 5,520 millones de yenes (37.3 millones USD).

logró: 5,520 millones de yenes (37.3 millones USD). Con Día Marino incluido: 7,310 millones de yenes (49.4 millones USD).

incluido: 7,310 millones de yenes (49.4 millones USD). En 8 días: superó los 10,000 millones de yenes (71 millones USD), rompiendo el récord que Mugen Train tenía desde 2020.

Conociendo estos resultados, queda claro que Castillo Infinito podría unirse al top histórico de películas de anime más taquilleras de toda la historia.

