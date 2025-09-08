Se divide la crítica ante Frankenstein de Guillermo del Toro: ¿obra maestra o cinta regular?

Guillermo del Toro es un icono actual no solo en México, sino en todo el mundo. Sus películas de monstruos han cautivado y enamorado a millones. Sus películas logran transmitir la humanidad que puede existir en una creatura y la falta de ella que tienen muchas personas. Pero en esta ocasión, el filme se enfrenta a una opinión dividida.

Frankenstein de Guillermo del Toro arrasa en Venecia

Esta película, dirigida por Guillermo del Toro, marcó un momento histórico en la 82ª edición de la Mostra de Venecia. La sorprendió al mundo cuando se corrió la noticia de que la cinta recibió una ovación de 13 minutos, consolidando al director mexicano como una de las figuras más influyentes del cine actual.

Como seguro ya sabes, la película adapta la célebre novela de Mary Shelley con una visión personal que mezcla romanticismo, drama y horror en segundo plano. El público ahí presente celebró tanto la puesta en escena como el despliegue técnico: vestuario, diseño de producción y la atmósfera visual que caracteriza al ganador del Oscar.

Las críticas divididas: ¿genialidad o exceso de estilo?

A diferencia de otros proyectos del director mexicano, no todo parece ir viento en popa, pues, a pesar de la ovación, la recepción crítica se dividió. Algunos especialistas aplaudieron el giro romántico y poético del relato, pero en un artículo de “The Independent” cuestionaron la actuación irregular de Oscar Isaac como Victor Frankenstein y la falta de tensión narrativa.

Otro ejemplo de esta división es la opinión que se tiene en torno a la interpretación de Jacob Elordi, quien interpreta a la criatura, pues generó sorpresa: lejos de ser un monstruo aterrador, se muestra como un ser vulnerable y atractivo, lo que dividió opiniones entre quienes lo consideran un acierto y quienes lo ven desconcertante.

El poder visual de Guillermo del Toro

Eso sí, la calidad de Frankenstein en lo técnico es innegable. Las escenas en Edimburgo, los campos de batalla y los detalles góticos logran una inmersión total que recuerdan la grandeza de los mundos de del Toro. El reparto también destaca con Christoph Waltz y Mia Goth, quienes aportan fuerza emocional a la historia.

Sin embargo, algunos críticos aseguran que el filme oscila entre melodrama romántico y violencia grotesca, lo que hace que pierda rumbo en su segunda mitad, haciendo que sea algo complicada de ver.

¿Cuándo se estrena la película de Frankenstein de Guillermo del Toro?

Toma nota, Frankenstein se estrenará en cines el 17 de octubre de 2025. Sin duda, este filme se perfila como uno de los títulos más comentados en la temporada de premios.

También te puede interesar: The Paper, el spin off de The Office, explica cuál fue el destino de Dunder Mifflin