¡Vive el reestreno de Toy Story 1 en cines! Con motivo de su 30 aniversario, esta película volverá a ser proyectada en México

Toy Story, la historia de Woody y Buzz, los juguetes de Andy que nos acompañaron durante nuestra infancia se encuentra celebrando 30 años de su estreno, SÍ, TREINTA; y aunque esta noticia nos genera un shock al darnos cuenta de que ya no estamos tan chicos, también nos ha llenado de nostalgia y felicidad.

Con el motivo de esta celebración, se ha confirmado que esta película de Disney y Pixar volverá a los cines y aquí te contaremos cómo podrás ver el reestreno de esta cinta que seguramente marcó tu infancia e hizo que vigilaras a tus juguetes para ver si también tenían vida propia.

¿Cuándo volverá Toy Story 1 a los cines?

A partir de hoy puedes comprar tus preventas para la película de Toy Story 1, la cuál comenzará a ser proyectada en Cinépolis y Cinemex este 11 de septiembre en salas de todo el país, ofreciéndonos un viaje al pasado cuando pudimos ver por primera vez la historia de nuestro vaquero y astronauta favoritos.

De momento se ha confirmado que en las cadenas de cine mencionadas se proyectará únicamente la primera película de esta saga, y su reestreno será el día jueves 11 de septiembre hasta el miércoles 17, por lo que tendremos tiempo suficiente para disfrutar de esta joya de la animación.

¿Cómo revolucionó la película Toy Story el cine animado para siempre?

Esta entrega fue todo un “boom” para la industria del cine, pues la mancuerna formada entre Disney y Pixar ha dejado su huella en el entretenimiento mundial, donde además de entregarnos grandes historias, se ha destacado por décadas el estilo y la calidad de la animación empleada en cada proyecto.

Fue la primera película hecha en su totalidad con CGI (Computer Generated Imagery), pues hasta 1995 la animación digital solo se empleaba en escenas específicas, siendo esta película dirigida por John Alan Lasseter una pionera al realizar toda una entrega con gráficos de este tipo.

Para esta hazaña, el estudio de Pixar desarrolló nuevas técnicas de iluminación, texturas y movimiento, mismas que dieron vida realista a juguetes de plástico, peluche y metal, se dice que se usaron cerca de 100 computadoras trabajando todo el día bajo el desarrollo de un software propio (RenderMan).