‘La Roca’ podría llevarse su primera nominación a los Oscars por The Smashing Machine, ¿de qué trata la película y cuándo podremos verla en México?

‘La Roca’ es uno de los exluchadores de la WWE que dio el salto al mundo de la actuación, caracterizándose en su mayoría por hacer 2 tipos de películas: de acción, y de comedia. Pero con The Smashing Machine Dwayne Johnson sale por completo de su zona de confort, lo cual podría valerle no solo la nominación si no también el galardón a Mejor Actor en los Premios Oscars 2026.

The Smashing Machine se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, y obtuvo nada más y nada menos que 15 minutos de aplausos, momento que conmovió hasta las lágrimas a ‘La Roca’.

La Roca llora durante la ovación de pie de 15 minutos que recibió The Smashing Machine en Venecia. Está recibiendo elogios por su actuación en la película pic.twitter.com/9CmfRrvJhZ — Miguel Araiza (@miguelaraizac) September 1, 2025

En esta película conocemos la historia de Mark Kerr, luchador de la UFC y la MMA, quien se retiró en el 2009, a quien se le dio el apodo de ‘The Smashing Machine’. La cinta se desarrolla entre los años 1997 y 2000, donde conocemos la vida profesional del peleador y su relación con su novia interpretada por Emily Blunt.

El tráiler, revelado a través de las cuentas oficiales de A24 nos muestra lo que puede describirse como una vida complicada, en donde Kerr trata, fallidamente, equilibrar su vida y éxito profesional con la relación que tenía con Dawn Staples, además de tocar temas de adicción a los opioides debido al dolor de las heridas que recibía al luchar.

¿Por qué destaca la actuación de Dwayne Johnson?

La Roca destaca con lo que podría ser su mejor actuación hasta el momento, pues además de tener un cambio físico para poder interpretar lo mejor posible a Kerr, el actor parece haberse sumido mucho en la vida personal del luchador de la UFC.

En diferentes declaraciones, el exluchador de la WWE dijo que lo habían encasillado en un tipo de papel, algo que él mismo habría aceptado en su momento, “a veces se necesita que personas que conoces y amas te digan que puedes”.

Y este cambio radical en su actuación no ha pasado desapercibido para la crítica, a quienes no les sorprendería para nada que La Roca recibiera diversas nominaciones por su actuación durante la temporada de premios, pues destacan que es el punto clave para que The Smashing Machine no sea solo otra biopic del montón.

¿Cuándo se estrena The Smashing Machine en cines de México?

The Smashing Machine llegará a cines mexicanos el próximo 9 de octubre del 2025.