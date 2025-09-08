¡'El Conjuro 4' destrona a ‘IT’ en taquilla y rompe un nuevo récord en el género de las películas de terror!

La última entrega de la saga de Ed y Lorraine Warren ha conseguido quitarle el récord a IT (2017) en taquilla durante su primer fin de semana de estreno. Y es que aunque la crítica la ha destrozado catalogándola como la peor película de toda la saga, El Conjuro 4 logró captar a la audiencia suficiente para tener la recaudación más exitosa en la historia de las películas de terror.

El Conjuro 4: Últimos Ritos recaudo 194 millones de dólares en su fin de semana de estreno, arrebatándole el título a IT, la cual durante su estreno obtuvo 190 millones de dólares recaudados, y si bien su éxito podría continuar por el resto de días que le quedan en cines, es bien sabido que las críticas negativas pueden influir demasiado para disuadir a las personas de ir a gastar su dinero en una película que tal vez no vale la pena.

Así El Conjuro 4 se convertiría en la mejor película (monetariamente hablando) de toda la saga de los Warren, dejando atrás las tres películas de El Conjuro, las tres películas de Annabelle, las dos películas de La Monja y la película de La Llorona.

Pero la cosa no se detiene ahí, si hablamos únicamente de la taquilla de Estados Unidos, El Conjuro 4 se posiciona en el número #11 de películas clasificación R con mejor debut, ¡superando a Oppenheimer!

Estas han sido las películas de terror más taquilleras de la historia

Considerando todo el tiempo que estuvo en cartelera, las siguientes películas de terror se convirtieron en las más taquilleras a nivel global.



IT - La película del 2017 obtuvo un alrededor de 700.3 millones de dólares recaudados. El Sexto Sentido - No muy por debajo del primer lugar, esta película recaudó cerca de 672.8 millones de dólares. Tiburón - El clásico de Steven Spielberg obtuvo 470 millones de dólares en taquilla. El Exorcista - La clásica película de terror, dirigida por William Friedkin, tuvo una recaudación de 441 millones de dólares.

Faltaría ver cómo se comporta la taquilla de El Conjuro 4 el resto de los días que se mantenga en las salas de cine para ajustar este top en el que muy probablemente entrará. Al momento el universo de El Conjuro es la franquicia de terror más taquillera de la historia.