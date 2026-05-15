4 películas ideales para celebrar el Día del Maestro este 15 de mayo; son divertidas e inspiradoras

Estamos a un día de celebrar el Día del Maestro, una de las profesiones más importantes ya que son los encargados de transmitir enseñanzas a los niños y niñas en la escuela. Su papel es tan sobresaliente que no ha pasado desapercibido en el cine.

Día del Maestro 2026: Las mejores películas con profesores que han marcado el cine

A través de los años muchos directores de cine, guionistas y actores han trabajado en largometrajes que visibilizan la importancia de los maestros ya que estos representan un papel fundamental en la sociedad y su impacto es crucial en los jóvenes y niños. En esta ocasión te presentamos cuatro películas sobre profesores ideales para ver este 15 de mayo que seguro amarás por las historias inspiradoras que muestran.

La Sociedad de los Poetas Muertos

Esta cinta estrenada en 1989 tiene como protagonista a Robin Williams, quién da vida al personaje de John Keating, un docente que tiene una forma poco convencional de enseñar. La cinta se popularizó por la frase “Carpe Diem” la cual se traduce en “Aprovecha el día” misma que busca motivar e inspirar a los jóvenes haciendo que cada uno de ellos encuentre su voz y camino propio en la vida.

The Karate Kid

Esta película original estrenada en 1984 y dirigida por John G. Avildsen tiene como protagonista a Daniel LaRusso, quien se enfrentará contra Johnny, un joven que lo molesta, en el Torneo de Kárate de All Valley. Sin embargo, para su preparación contará con la ayuda de un gran profesor y mentor de karate; El Sr. Miyagi, quién le dará una gran enseñanza sobre esta disciplina ya que le mostrará que en realidad sirve para defenderse y lograr encontrar un equilibrio más no para incitar violencia.

#johngavildsen #ralphmacchio #patmorita #elisabethshue ♬ son original - Fight Scenes Movies @fight_scenes_movies The Karate Kid (1984) - Daniel LaRusso vs Johnny Lawrence Directed by John G Avildsen Plot : A martial arts master agrees to teach karate to a bullied teenager. Trivia : The referee in the final match is Pat E. Johnson, a karate expert and former student of Chuck Norris. He instructed many movie stars in karate. He is credited as the "fight instructor/choreographer" for the film. He choreographed all the fights in the tournament. Some of the moves he taught the actors were beyond their normal skill set so he asked to remain close by in case he had to adjust or at worst stop the scene. The producers made him the referee. #thekaratekid

Matilda

Esta cinta estrenada en 1996 es una comedia familiar que retrata la historia de una niña superdotada, que luego de darse cuenta que cuenta con poderes telequinéticos hará todo por protegerse de sus padres apáticos y su maestra Tronchatoro, quién intimida a sus compañeros en la escuela. El papel de “La Maestra Miel” será fundamental en esta historia ya que mostrará gran afecto por la pequeña, con quién se sumergirá en una historia llena de aventuras y retos por superar.

El Buen Maestro

Esta película estrenada en 2017 es una cinta francesa que narra la historia de François Foucault, un reconocido profesor de élite que tendrá que trasladarse a un instituto donde hay muchos problemas y deberá superar el reto de enfrentarse a situaciones complejas con algunos estudiantes. Este largometraje destaca por la evolución que mostrará el personaje principal ya que desarrollará empatía. Por otro lado, retrata problemas que enfrenta la educación y cómo algunas áreas para jóvenes suelen ser marginadas.

Series que tienen como protagonista a un profesor

Si lo que buscas son historias que tengan como protagonista a un profesor y quieres ver un formato en serie sin duda debes considerar las siguientes opciones: Merlí, Rita, El reemplazante y Boston Public. Sin duda tanto las películas como las series son grandes títulos para que disfrutes este 15 de mayo y recuerdes tus mejores momentos con algún profesor.