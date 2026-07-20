¿Qué películas se conectan con Avengers: Doomsday? Estas son las que debes ver antes de su estreno

La revelación del tráiler de Avengers: Doomsday ha provocado grandes expectativas entre fans y seguidores de esta saga por lo que esta nueva entrega promete convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)

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Con la revelación de las primeras imágenes e información oficial ya se confirmó que la cinta reunirá a distintas franquicias, incluida el regreso de Robert Downey Jr. como el villano Doctor Doom, además de personajes emblemáticos de X-Men, los 4 Fantásticos y los Nuevos Avengers.

Si quieres llegar preparado al estreno, estas son las películas que tienen una conexión directa o muy importante con la nueva producción y que te harán recordar detalles que quizá ya habías olvidado.

¿Qué películas ver antes del estreno de Avengers: Doomsday?

Avengers: Endgame 2019: Con este título se crea el punto de partida de la saga del Multiverso, la derrota de Thanos, los viajes en el tiempo y la despedida de Tony Stark y Steve Rogers modificaron por completo el futuro del MCU.

Spider-Man: Sin camino a casa 2021: Una de las películas de Marvel que sin duda abrió definitivamente las puertas del multiverso al reunir a personajes de distintas franquicias de Spider-Man. Sin embargo, su desenlace demuestra que los universos alternos pueden coexistir y colisionar una idea fundamental para Avengers Doomsday.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura 2022: Este título destaca por tener varios choques entre universos que amenazan con destruir la realidad, aquí todo apunta que ese conflicto será uno de los pilares de Doomsday.

Deadpool y Wolverine 2024: La cinta integró oficialmente personajes del antiguo universo de Fx al MCU y fortaleció la narrativa del multiverso, también sirve como puente para la aparición de los X-Men clásicos que ya fueron confirmados en esta nueva entrega.

Capitán América: Un nuevo mundo 2 025: Anthony Mackie asume por completo el papel de Capitán América y llega como uno de los líderes de los nuevos Vengadores que enfrentan la amenaza de Doctor Doom.

Thunderbolts 2025: La pelicula representa al equipo que posteriormente adopta el nombre de Los Nuevos Vengadores el cual sus integrantes ya están confirmados en Avengers: Doomsday, incluidos Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian y U.S. Agent.

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos 2025: Es probablemente la conexión más importante. Kevin Feige confirmó que los Cuatro Fantásticos tendrán un papel esencial en Avengers: Doomsday, donde interactúan por primera vez con los Vengadores y los X-Men.

¿Cuáles son las películas de X-Men que conectan con esta nueva entrega?

Aunque no forman parte del MCU original, Marvel ya confirmó el regreso de Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Rebecca Romijn. Por ello, también es recomendable ver los siguientes títulos de X-Men para entender el origen de estos personajes antes de que crucen oficialmente al universo de los Vengadores.

