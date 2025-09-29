Dorothy será “faceless” en Wicked: For Good y esta es la razón detrás de la decisión

Una de las mayores sorpresas que se llevaron muchos de los fans de Wicked: For Good es que Dorothy sí aparecerá en la película. Seguro notaste el hecho de que no se puede ver el rostro de Dorothy en el tráiler. Puede que hayas pensado que preparan alguna sorpresa en el elenco, pero la verdad es muy diferente. Resulta que este personaje aparecerá de una manera muy particular: será un personaje “faceless”, es decir, su rostro no será mostrado en pantalla. Esta elección no es casual y responde a varios motivos creativos y de respeto al legado del clásico de 1939.

Wicked: For Good -Razones por las que Dorothy será un personaje “faceless”

En la versión de Broadway, Dorothy nunca aparece en escena de forma directa. Su presencia se representa mediante un espectacular y mágico show de sombras, dejando que el público pueda usar su imaginación. Resulta que la película busca mantener esa misma esencia como una forma de respeto al icóno de Judy Garland.

La imagen de Garland como Dorothy en El Mago de Oz (1939) es considerada intocable dentro de la cultura popular. Mostrar un nuevo rostro podría provocar comparaciones innecesarias, por lo que los creadores decidieron mantenerla como una figura sin cara visible para honrar su legado y su memoria.

Punto de unión entre Wicked y El Mago de Oz

Otro detalle importante dentro de la cinta y la obra musical es que este personaje no cuenta con un rol protagónico; sin embargo, su inclusión sirve como un puente narrativo que conecta la historia de Wicked con la obra original, enriqueciendo el universo compartido de ambas producciones.

¿Quién interpretará a Dorothy?

Pese a que el personaje no mostrará su rostro, ya se confirmó que la actriz Alisha Weir (conocida por Matilda: The Musical) será la encargada de darle vida dentro del filme. Su participación, aunque discreta, será clave para reforzar la conexión con el mundo de Oz. Con esta decisión, Wicked: For Good no solo honra al musical de Broadway, sino también al legado cinematográfico de uno de los personajes más icónicos en la historia del cine.

