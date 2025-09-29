¿Habrá segunda temporada de Alien: Earth? Esto es lo que sabemos

La primera temporada de Alien: Earth ha llegado a su fin y cerró con broche de oro. La primera parte concluyó con un final abierto que dejó a los seguidores con más preguntas que respuestas. Desde su estreno, la serie se ha consolidado como una de las producciones de ciencia ficción más comentadas en Disney+, y su desenlace solo aumentó la expectativa por lo que podría venir.

Noah Hawley es optimista con el futuro de la serie “Alien: Earth”

En entrevista con Polygon, el creador Noah Hawley dejó claro que confía en que habrá más episodios: “Estoy bastante confiado, dado el éxito del show, en que podremos hacer más. El riesgo es la recompensa.” El showrunner, sin embargo, también admitió a The Hollywood Reporter que aún no ha comenzado a desarrollar los nuevos capítulos, ya que todo depende de la decisión de Disney. Esta última declaración pone un poco nerviosos a los fans.

El elenco también quiere más Alien

Sydney Chandler, quien interpreta a Wendy, expresó su entusiasmo y a la vez su preocupación: “Estoy esperando, esperando, esperando que podamos volver y ver cómo evolucionan esas dinámicas. Como dijo Noah, no murieron suficientes personas en la primera temporada. Así que si hay una segunda, va a pasar… lo cual es aterrador.”

Estas declaraciones no solo confirman las ganas del elenco de continuar con el proyecto, sino que también anticipan que de tener una segunda temporada el tono será aún más oscuro y letal, lo cual resulta emocionante y da escalofríos.

¿Cuándo podría llegar la confirmación?

Todo indica que Disney primero planea poner atención y estudiar las cifras completas de audiencia antes de tomar una decisión. Si la serie logra mantener sus buenos números, la renovación no tardará en llegar. Y según las palabras de Hawley, no quieren que pase “un solo día más de lo necesario” para poner en marcha la segunda temporada.

¿Estás esperando la segunda temporada de Alien: Earth?

