Meryl Streep llegó caracterizada como Miranda Priestly al evento de Dolce & Gabbana

Meryl Streep es sin dudas una de las mujeres más hermosas e influyentes del mundo del entretenimiento. La actriz soprendió a todos en el desfile de Dolce & Gabbana en Milán al acudir caracterizada como uno de sus personajes más icónicos.

Streep acudió como Miranda Priestly cuando ya estaban todos los asistentes acomodados en las gradas a ambos lados de la pasarela. Habían dos asientos libres en primera fila por lo que fueron ocupados por Miranda Priestly y su fiel asistente Nigel, los grandes personajes de El Diablo viste a la moda.

¿Cómo reaccionó el público ante la presencia de Meryl Streep?

Meryl Streep como el elenco de El diablo viste a la moda, se encuentran inmersos en el rodaje de lo que es la segunda entrega de este film. Debido a la presencia de “Miranda”, es que se estima que haya fragmentos de este desfile en la película.

Streep apareció con una gabardina de charol beis, bolso de leopardo de Dolce & Gabbana y grandes gafas de sol blancas; Tucci, con un traje gris. Con ellos llegó al recinto la actriz Simone Ashley, que interpretará a un nuevo personaje en la secuela.

Esta última se sentó en la fila de atrás de Miranda por lo que podría ser una asistente de la editora de moda. Este puesto era ocupado en la primera entrega por Anne Hathaway y Emily Blunt.

¿De qué trata El diablo viste a la moda?

El diablo viste a la moda se estrenó en el 2006 y estaba inspirada en un libro homónimo escrito por Lauren Weisberger y contaba las agridulces aventuras de una asistente en una gran revista de moda en Nueva York.

La autora del libro trabajó para la directora de Vogue, Anna Wintour, hicieron que fuera fácil trazar paralelismos entre la despiadada Priestly y la propia Wintour. Por eso uno de los instantes más compartidos en el desfile de Dolce & Gabbana fue el enfrentamiento de ambas mujeres a un lado y otro de la pasarela.

