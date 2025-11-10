¡Mamma mia! Una caja de galletas filtra el regreso de Yoshi en Super Mario Galaxy: La Película

Nintendo es una de las empresas que más cuidan la información que se mueve de sus productos. Imagínate lo que los ejecutivos sintieron cuando, por culpa del marketing, se revelaron algunos de los secretos en torno a su nueva película. Resulta que la culpable fue una simple caja de galletas, la responsable del último gran spoiler del universo Mario. El empaque, que apareció antes de tiempo en supermercados de Estados Unidos, mostró imágenes inéditas de Super Mario Galaxy: La Película, la esperada secuela animada que llegará a los cines el 3 de abril de 2026.

Una caja de galletas revela más de lo que Nintendo quería

La filtración, que fue detectada por fans en una de las tiendas de una importante cadena, dejó ver en su portada a Yoshi —con un diseño renovado y la verdad, bastante adorable— junto a Mario en su clásica pose que hace referencia al universo galáctico. Pero lo más revelador está en la parte trasera, donde el fontanero aparece cabalgando al pequeño dinosaurio verde a través de planetas flotantes, con lo que parece ser el Observatorio de Estela (Rosalina) al fondo y un pequeño detalle que ha desatado teorías en torno al emblema de Bowser Jr..

¿Qué confirma la filtración?

Por si aún no queda claro, la caja confirma lo que muchos sospechaban desde el final de Super Mario Bros: La Película (2023): Yoshi hará su debut cinematográfico completo en esta nueva aventura. Además, la presencia del logotipo de Bowser Jr. apunta a que el pequeño heredero del villano principal será el nuevo antagonista de la saga.

Por si te lo preguntabas, el empaque forma parte de una promoción especial que incluye 20 galletas en forma de huevo de Yoshi. Aunque todavía no están disponibles para la venta, se espera que acompañen el lanzamiento oficial de la cinta en primavera de 2026.

Una peligrosa para Nintendo

Como lo hace con todo lo que crea, Nintendo había mantenido con extremo cuidado todo detalle de la película, dirigida nuevamente por Shigeru Miyamoto junto al equipo de Illumination. Según el propio Miyamoto, Super Mario Galaxy: La Película ya se encuentra en su etapa final de producción, por lo que el comienzo de la campaña promocional era inminente. Se desconoce qué piensa la empresa de videojuegos al respecto de dicha filtración, pero lo más probable es que no se quede con los brazos cruzados.

¿Estás listo para la nueva película de Mario Bros.?

