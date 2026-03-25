Forgotten Island: de qué trata y cuándo se estrena la nueva película de los creadores de la nominada al Oscar El Gato con Botas: El Último Deseo

Dreamworks acaba de soltar el primer trailer oficial de su nueva apuesta para las películas animadas: Forgotten Island, cinta que recuerda mucho al estilo visual que se nos entregó por primera ves con Spiderman Into the Spider-Verse y que promete llevarnos en un viaje lleno de emociones en donde nos centraremos en la amistad de las dos protagonistas de la película.

¿De qué trata Forgotten Island?

Forgotten Island se desarrolla en la década de 1990, donde conocemos a Jo y Raissa, dos mejores amigas que se conocen desde hace años y que siempre han estado juntas, pero quienes, sin embargo, ya en la adultez tendrán que tomar caminos separados, algo que podría poner en tela de juicio todo lo que han construido juntas.

Mientras celebran su última noche juntas, a orillas de la playa mientras comen comida chatarra y ríen, se encuentran con un extraño portal que funciona como entrada a un mundo desconocido lleno de monstruos, cambiaformas, brujas y demonios. En este viaje su amistad se pone a prueba mientras ambas intentarán encontrar el camino de regreso a casa.

La cantante H.E.R. se une al reparto de la película al darle voz a Jo, y Liza Soberano dándole vida a Raissa. La película, además, se centrará en el folklore filipino en donde conoceremos más de la herencia y las historias y las costumbres originarias de Filipinas.

El elenco también reúne a los actores: Lea Salonga, Dave Franco, Manny Jacinto, Jenny Slate, Jo Koy, Dolly de Leon, Ronny Chieng y Amielynn Abellera.

¿Cuándo se estrena Forgotten Island en cines?

Forgotten Island llegará a los cines el 25 de septiembre del 2026, esto como la fecha de estreno presentada para el territorio de Estados Unidos, pero se espera que haya un estreno simultáneo a nivel internacional.