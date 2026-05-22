¿Un fracaso? “The Mandalorian and Grogu” podría tener PEOR TAQUILLA que “Solo”, la película menos exitosa de “Star Wars”

Han pasado 7 años desde que una película de "Star Wars" llegó a los cines, pero la recepción del público podría no ser la esperada. Se espera que "The Mandalorian and Grogu" logre conseguir una taquilla de entre 80 millones y 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno, solamente considerando Estados Unidos. Para cualquier otra cinta sería algo muy bueno, pero en esta franquicia esa no es una buena noticia.

De acuerdo con Variety, "The Mandalorian and Grogu" ganó 12 millones de dólares en previews; esto fue antes de su estreno en el fin de semana de Memorial Day, una de las fechas feriadas más importantes en Estados Unidos para los cines. Mientras tanto "Solo", la película menos taquillera de la franquicia "Star Wars", en su momento ganó 14.5 millones de dólares en previews.

"Solo" obtuvo 103 millones de dólares en su fin de semana de estreno, que sigue siendo ligeramente mayor en comparación a lo que se proyecta para "The Mandalorian and Grogu".

¿"The Mandalorian and Grogu" podría ser un fracaso en taquilla?

Aunque las predicciones no son tan favorables para el estreno de "The Mandalorian and Grogu", estamos hablando de una proyección que solamente tomó en cuenta un país y un fin de semana. Todavía puede haber grandes sorpresas para la taquilla de esta película.

Para empezar, habría que considerar mercados como México, que tuvo el estreno el 21 de mayo. También es importante tomar en cuenta que el desempeño de una película puede cambiar mucho después del primer fin de semana: la cinta puede "despegar" por las buenas reacciones del público, puede desplomarse o mantenerse por más de un mes, por ejemplo.

La película menos taquillera de "Star Wars"

"Solo", de 2018, es considerada la película de "Star Wars" con peores resultados en taquilla. Ganó 392 millones de dólares a nivel global, y su presupuesto había sido de 300 millones de dólares.

Si "The Mandalorian and Grogu" llegara a tener un desempeño similar, podría significar un golpe menos duro porque su presupuesto fue de 165 millones de dólares. Cabe mencionar que cuando ocurrió el estreno de "Solo", el panorama del streaming era muy distinto al actual: había menos plataformas y Disney+ todavía no existía.