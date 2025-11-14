Los Labubu podrían tener su propia película y convertirse en la próxima gran franquicia sorpresa de Sony

Hasta el día de hoy parece que los labubu llegaron para quedarse y parece ser que próximamente podrían dar un gran salto a la pantalla grande. De acuerdo con una exclusiva de The Hollywood Reporter, Sony Pictures adquirió los derechos cinematográficos de la marca con la intención de desarrollar una película y, si funciona, lanzar toda una franquicia completa.

Sony apuesta por los Labubu: ¿la próxima fiebre cinematográfica?

Sabemos que esta noticia te emociona mucho, pero aún falta mucho. Por el momento, el proyecto se encuentra en una fase muy temprana, por lo que no cuenta con un guion, ni directores y mucho menos un elenco confirmado; sin embargo, queda claro que pronto podríamos tener más noticias al respecto.

¿Live-action o animación? Sony todavía no decide

Por ahora, no está claro si la película será live-action, animada o una mezcla de ambos mundos. El acuerdo se cerró apenas esta semana, por lo que la fase creativa todavía no arranca. Por el momento solo queda ser pacientes para esperar que el estudio llegue a algún tipo de decisión. Lo más probable es que busquen replicar el éxito de otras marcas que dieron el salto al cine… y arrasaron.

Algunas referencias que podría tomar el estudio para pensar en el tipo de proyecto que podrían realizar son:



LEGO se volvió un hito del cine familiar.

se volvió un hito del cine familiar. Barbie rompió récords y superó los mil millones en taquilla.

¿Quién creó a los Labubu y por qué explotaron en popularidad?

Los Labubu nacieron de la mente del artista Kasing Lung, originario de Hong Kong y residente en Europa. Comenzaron como parte de una colección de monstruos fabricados por How2Work, hasta que Pop Mart retomó la línea en 2019… y todo cambió para siempre.

Su boom global se debió, principalmente, a los factores del coleccionismo y algunas dinámicas que lo fomentan, como el sistema de blind boxes y el impulso de algunas celebridades, como cuando Lisa, de BLACKPINK, comenzó a usarlos como accesorios en 2024.

Estaremos muy al pendiente de los nuevos anuncios que podrían salir en torno a esta película.

¿Qué te gustaría ver en la nueva película de los Labubu?

