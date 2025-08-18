Hulk vs. Linterna Verde: la portada alternativa que revive un duelo olvidado entre Marvel y DC

Atención, coleccionistas, llega el momento de revisar una portada especial que se acerca. Este comic revivirá uno de los duelos más épicos de la historia, el cual ya había quedado en el olvido. Se trata del épico duelo de Hulk contra Linterna verde y aquí te contaremos todos los detalles de este momento icónico de Marvel y DC Comics.

Hulk y Linterna Verde: ¿el regreso de un clásico olvidado?

El crossover entre “Batman y Deadpool” ya era una de las sorpresas más locas del año para los fans de Marvel y DC. Sin embargo, nadie sospechaba que traerían un as bajo la manga, y es que parece ser que no serán los únicos que compartirán protagonismo en este choque de universos.

La tienda Midtown Comics reveló en exclusiva una portada alternativa de Deadpool/Batman #1, donde se aprecia a dos titanes verdes frente a frente: Hulk y Linterna Verde (Hal Jordan).

Por ahora, se trata solo de un guiño en forma de portada, sin confirmación de que ambos personajes vayan a cruzarse en las páginas de la historia. Aun así, esta portada ha puesto a volar la imaginación de los millones de fans que no tardaron en especular sobre un posible reencuentro de estos titanes del mundo de los cómics.

Crédito: Marvel Comics | DC Comics

Hulk y Linterna Verde: Una rivalidad que viene de 1980

Es probable que no lo recuerdes, pero alguna vez, Hulk y Linterna Verde ya se habían enfrentado hace 44 años en el histórico DC Special Series #27: Batman vs. Hulk (1980).

En ese crossover legendario, Hulk hizo de las suyas y peleó contra varias figuras relevantes como el mismísimo Superman y, obviamente, la linterna verde. El número incluyó además cameos de Spider-Man, el Joker y hasta una referencia a la muerte de Flash en los periódicos que leía Peter Parker.

¿Qué significa para el nuevo crossover Batman/Deadpool?

Aunque de momento la aparición de Hulk y Linterna Verde está limitada a una portada exclusiva, los guiños al pasado y el regreso de esta rivalidad ponen a muchos fanáticos a pensar que probablemente se trate de una señal de que Marvel y DC quieren revivir batallas que habían quedado olvidadas en esta nueva etapa de colaboraciones.

¿Tú qué opinas?

