Batman vs. Iron Man: ¿quién tiene más dinero y fortuna en los cómics?

Seguro te has preguntado, cuál será la fortuna que poseen Bruce Wayne (Batman) y Tony Stark (Iron Man) para poder construir tecnología de punta que les ayude a enfrentar el mal. Ambos financian sus batallas contra el crimen con ayuda de sus empresas multimillonarias, sus gadgets imposibles y un estilo de vida de lujo. Pero si ponemos sus fortunas frente a frente, ¿quién gana?

Batman vs Iron Man: los millonarios de los cómics

Es por eso que en esta ocasión evaluaremos cada una de sus fortunas y terminaremos con ese cuestionamiento de una vez por todas:

La fortuna de Bruce Wayne (Batman)

Primero, evaluemos la posible fortuna que posee el Caballero de la Noche, pues según los cálculos de Forbes y de DC Comics, tiene alrededor de 9,2 y 10 mil millones de dólares.

La fuente de sus ingresos se debe a su empresa Wayne Enterprises, un conglomerado con negocios en biotecnología, tecnología militar, energía y hasta bienes raíces en Ciudad Gótica. Con esta fortuna, el héroe financió la Baticueva, los Batmóviles, trajes blindados y hasta mantuvo a la Batfamilia completa.

La fortuna de Tony Stark (Iron Man)

Se estima que Tony Stark posee alrededor de 12,4 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones oficiales de Marvel y de acuerdo con listas ficticias de multimillonarios.

Iron Man ha creado esa fortuna con su empresa llamada Stark Industries, compañía especializada en defensa, robótica, inteligencia artificial y energía limpia. Con este dinero ha logrado impulsar su vida de héroe creando múltiples armaduras de Iron Man, satélites, la Torre Stark y el financiamiento de los Avengers.

¿Quién es más rico, Batman o Iron Man? La respuesta está clara

Si bien ambos son millonarios excéntricos con recursos prácticamente ilimitados, Tony Stark supera a Bruce Wayne en cuanto al patrimonio neto. Mientras que Batman ronda los 10 mil millones de dólares, Iron Man alcanza más de 12 mil millones en su cuenta.

Independientemente de su poder monetario, son millonarios que se preocupan tanto por la sociedad, que sacrifican su vida y gastan su dinero por el bien de los ciudadanos del mundo.

También te puede interesar: Demon Slayer: todo lo que debes saber antes de ver Castillo Infinito en cines