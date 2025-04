¿Hunter Schafer será Zelda en la nueva película? Ella ya habló al respecto

Desde que se anunció oficialmente que “The Legend of Zelda” tendrá su propia adaptación cinematográfica de acción real, las redes no han parado de especular sobre quién podría interpretar.

La actriz, conocida por su papel como Jules de Euforia, ha sido comparada con Zelda durante años por su apariencia, su elegancia y su energía misteriosa.

Hunter Schafer responde a los fans que la quieren como Zelda para el live-ation

Esta semana, durante la presentación de la película de ”Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes“. Según Variety, durante una, entrevista, la actriz se mostró muy entusiasmada ante la petición y rápidamente comentó: “Eso sería increíble. Personalmente, me encanta el juego. Lo jugué cuando era niña y todavía lo juego ahora. ¡Quién sabe!, eso sería genial”.

Esta no es la primera vez que la actriz muestra interés hacia Nintendo. En una entrevista con ET, habló sobre su infancia y los videojuegos. “Quiero decir, sí, eso sería genial. Jugué mucho ese videojuego cuando era niña. Es un juego tan bueno”.

¿Quién dará vida a Link en la nueva película de “The Legend of Zelda”?

Mientras las conversaciones se centran en Zelda, otra gran incógnita es quién será el actor que interpretará a Link, el héroe silencioso como Tom Holland o incluso actores menos conocidos. El elenco oficial no ha sido revelado, lo que sí se sabe es que la producción marcha bajo la dirección de Wes Ball, cuenta con la participación de Nintendo y Sony Pictures. Por lo tanto, no sería descabellado que los creativos escuchen lo que el público pide.

Los fans han hablado y ahora ella también. Solo falta que Nintendo tome nota. La leyenda está a punto de comenzar, y el casting podría marcar la diferencia.

