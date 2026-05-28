Revelan IMPRESIONANTE dato sobre uno de los personajes más queridos de Kpop Demon Hunters

Kpop Demon Hunters llegó para quedarse. Desde su estreno en junio de 2025, la cinta de las famosas HUNTER/X no ha hecho más que acumular éxitos y la fiebre por las guerreras k-pop no ha disminuido. Al contrario, sólo se ha ido elevando con el lanzamiento de juguetes y demás mercancía oficial de la película. Bajo esta línea, recientemente se lanzó un increíble slime de Rumi, Mira y Zoey, en el que se revela un impresionante dato sobre uno de los personajes más queridos del largometraje.

También te puede interesar: Confirmado: “Hoppers” ya tiene fecha de estreno en Disney+

El impresionante dato de uno de los personajes más queridos de Kpop Demon Hunters que NADIE sabía

El lanzamiento consiste en un slime diferente por cada HUNTER/X. Cada uno de ellos cuenta con una breve descripción de las chicas. Si bien todo suena normal, los fans han notado un gran detalle en la descripción de Mira: ¡Era estudiante de medicina! Sí, así como lo lees. Antes de dedicar su vida a cazar demonios en secreto y centrarse en la música, este querido personaje pensó en convertirse en médico.

“Ella [Mira] abandonó la escuela de medicina por las batallas de monstruos y el centro del escenario”, se lee en la descripción del producto. Si bien este dato ha sorprendido a los fans de las guerreras kpop, lo cierto es que no tiene nada de extraño, pues recordemos que Mira proviene de una familia humana, conservadora y adinerada; además de contar con un don espiritual, por lo que hace sentido que haya pasado por la escuela de medicina.

Un dato animado hasta Beyond The Spider-Verse. Día 305:



Según la mercancía oficial de Kpop Demon Hunters, Mira estudiaba medicina.



Al final, prefirió abandonar esa vida para convertirse en cazadora. pic.twitter.com/mZkrfTfpV6 — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) May 28, 2026

Confirman Kpop Demon Hunters 2: ¿De qué tratará?

Debido a su exponencial éxito, la secuela de Kpop Demon Hunters ha sido confirmada. La cinta volverá a contar con la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes estuvieron a cargo de la primera entrega. Si bien no se han revelado detalles sobre la trama, es probable que esta indague en los orígenes de las guerreras, como este dato curioso de Mira.

El estreno de la secuela de las HUNTER/X está previsto para 2029, debido al gran trabajo de animación que conlleva. Dicho esto, no queda más que esperar nuevos detalles sobre la trama y la fecha exacta de estreno.