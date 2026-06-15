Cartelera de películas GRATIS que podrás ver en Azteca 7 el jueves 18 de junio previo al partido del Mundial 2026 entre México vs. Corea del Sur

Aunque parece que todavía faltan muchos días para el partido de México vs. Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la verdad es que el tiempo pasa volando. Sin embargo, sea como sea, en Ateca 7 sabemos que te gusta pasarla bien, con el mejor cine de calidad y disfrutar de todo desde la comodidad de tu hogar. Por eso hemos preparado la mejor cartelera previo al partido que se celebrará el jueves 18 de junio de 2026 para que disfrutes las mejores películas gratis y todo en un mismo lugar. Este día te sorprendemos con películas como Kung Fu Panda 3, Red: El Panda Rojo, Ratatouille y mucho más.

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¿Qué películas GRATIS podrás ver previo al partido de México vs. Corea del Sur?

Aquí te dejamos una lista de las películas que podrás disfrutar en Azteca 7 previo al partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Película: Kung Fu Panda 3

Po se reencontró con su padre biológico, un panda llamado Li Shan, el cual vive en una aldea secreta de pandas. En ese lugar, para protegerlos a todos, deberá enseñarles el arte del kung fu a sus hermanos para convertirlos en maestros y detener a Kai.

Película: Red: El Panda Rojo

Red nos cuenta la historia de Mei Lee, una chica de 13 años superresponsable y aplicada en la escuela. Pero todo cambiará en su vida cuando descubre la maldición familiar que la convierte en un enorme panda rojo.

|Crédito: Pixar

Película: Ratatouille

Remy es una rata con dones especiales, la cual sueña con convertirse en un verdadero chef como su ídolo, el chef Gusteau. Tras separarse de su familia, encontrará a Linguini, un torpe ayudante de cocina con el que tendrá una conexión que le permitirá controlar sus movimientos y juntos lograr triunfar en el mundo de la cocina.

ratatouille trailer

Película: Libro de la selva

Mowgli es un niño huérfano criado por una manada de lobos. Él vive muy feliz en la selva con los animales, pero cuando Shere Khan, el temible tigre, promete eliminarlo, se ve obligado a dejar el único hogar que conoce, embarcándose en un viaje de autodescubrimiento guiado por Bagheera y Baloo.

Película: Rey León

Simba es un joven cachorro destinado a convertirse en el próximo gran rey de la sabana después de su padre. Sin embargo, la trágica muerte de Mufasa a manos de su tío Scar lo obliga a huir lleno de culpa, lejos de sus tierras.

¿Dónde y cuándo ver el partido de México vs. Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Si no te quieres perder el segundo partido de la selección azteca contra Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, podrás disfrutarlo con el mejor equipo completamente gratis en las pantallas de Azteca 7. También te recordamos que lo puedes disfrutar GRATIS y EN VIVO a través de la app de TV Azteca o en el sitio oficial dando clic aquí.