¿Robert Pattinson se une al universo de Spider-Man? Esto es lo que sabemos del rumor que enloqueció a los fans

Todos los fans están muy atentos sobre todo lo que ocurre en el universo del Hombre Araña. A medida que aumenta la expectativa por Spider-Man: Brand New Day, comenzaron a circular en redes varias fotos donde Robert Pattinson aparece junto a Zendaya, desatando una ola de teorías y rumores en torno a su posible aparición en el esperado filme.

¿Robert Pattinson aparecerá en Spider-Man: Brand New Day?

Al inicio muchos fans creyeron que el actor de The Batman haría su debut en Marvel interpretando al nuevo villano o incluso al nuevo interés amoroso de MJ. Sin duda habría sido una verdadera bomba para el fandom.

Sin embargo, los rumores murieron más rápido que tus suelos de volver con tu ex. Esto gracias a que el portal especializado A Shot aclaró que las imágenes no pertenecen al rodaje de “Spider-Man: Brand New Day”, si no más bien a otro filme que preparan los actores, un proyecto totalmente distinto donde Pattinson y Zendaya interpretan a una pareja al borde de una crisis antes de su boda.

Peter Parker can’t catch a break 😭

Would you want to see Robert Pattinson steal MJ’s heart in the MCU? 👀🕷️#peterparker #MCU pic.twitter.com/8WE9XJ5v5N — Poulard Entertainment (@poulardent) October 1, 2025

Qué sabemos sobre “The Drama”, la nueva película de Robert Pattinson y Zendaya

El título de la cinta es “The Drama” y sigue la historia de una pareja que se enfrenta a verdades que fueron ocultas y revelaciones devastadoras, todo, justo antes de casarse. La cinta promete un tono emocional y cinematográfico, muy distinto al de las aventuras que presenta la franquicia de Marvel.

Además, Robert Pattinson sigue bajo contrato con DC Comics, ya que continúa siendo Batman en el universo de Matt Reeves, por lo que su aparición en una cinta de Marvel es poco probable… al menos por ahora.

Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day

No olvidemos que la nueva entrega protagonizada por Tom Holland tiene programado su estreno para el 31 de julio de 2026, a pesar del reciente incidente que afectó un poco a la salud del actor, quien fue hospitalizado por una conmoción cerebral. Por el momento, el estudio no ha hecho declaraciones oficiales sobre ajustes en el calendario.

¿Te hubiera gustado ver a Robert Pattinson en Spider-Man 4?

