Top 7 de películas mexicanas que han hecho historia en Cannes y que no te puedes perder

Históricamente el cine mexicano ha mantenido una relación histórica con el Festival de Cannes Film Festival gracias en gran medida a grandes panículas reconocidas e incluso galardonadas, sino también, por consagrarse como grandes referentes culturales. Por ello ahora te contamos sobre siete películas mexicanas que han echo historia.

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Dentro de la filmografía nacional, existen películas que se han consolidado como grandes referentes, no solo por su manera de retratar la vida de los mexicanos, sino también , por sus técnicas, fotografías y esencia.

Los olvidados 1950

Esta película mexicana dirigida por Luis Buñuel, es un crudo y realista retrato de la pobreza y la marginalidad dentro de los barrios bajo de la Ciudad de México. La historia narra la vida de un grupo de niños jóvenes marginado siguiendo la vida de Pedro y el “El Jaibo”.

Memorias de un mexicano

Este emblemático filme documental de 1950, recopila más de 50 años de historia nacional. La cual narra desde el porfiriato hasta la Revolución mexicana de 1920.

Macario

Este filme de 1920 narra la historia de Macario, un humilde leñador indígena que cansado del hambre y la pobreza extrema, consigue cumplir su mayo sueño, comerse un guajolote él solo, sin tener que compartió con nadie de su familia. Lo irónico que la manera en la que enfrenta a la realidad y la vida y la muerte.

Santa Sangre 1989

Esta obra de Alejandro Jodorowsky, es un thriller psicológico surrealista que mezcla terror y arte. La película película sigue la historia de Fénix, un joven recluido dentro de un hospital psiquiátrico que decide escarpar para reunirse con su madre, quien es una fanática religiosa que no tiene brazos.

Amores perros 2000

Iñárritu dio vida a una de las películas más aplaudidas. Ambientada en la Ciudad de México, cuenta las historias entrelazadas de tres personas de distintas clases sociales cuyas vidas colisionan a raíz de un brutal accidente automovilístico, explorando la traición, la pérdida y la naturaleza humana.

Las hijas de Abril

Esta película de 2017 dirigida por Michel Franco y protagonizada por Emma Suárez y Ana Valeria Becerril. Retrata la historia de Valeria una adolescente de 17 años embarazada quién enfrenta una situación altamente precaria.

Noche de Fuego

Esta película dirigida por Tatiana Huezo, narra la historia de tres niñas que crecen dentro de una comunidad de la sierra. El Crudo filme narra la realidad cotidiana de cientos de mexicanos en estas zona remotas a causa del crimen organizado.

Si buscas una película que te marque desde el inicio, considera alguna de estas grandes obras con las que podrás conocer el talento nacional reconocido en Cannes.