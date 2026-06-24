KPop Demon Hunters, a un año de su estreno, rompe récord HISTÓRICO en su plataforma de streaming

Sin duda alguna hablar de Kpop Demon Hunters es hablar de una de una de las cintas más exitosas. El reconocido largometraje dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans acaba de lograr uno de los éxitos más grandes en la plataforma en donde se estrenó debido a que luego de haber cumplido un año de su estreno logró mantenerse 52 semanas consecutivas en el top global en la plataforma de streaming en donde se estrenó. De acuerdo con Forbes “Acumuló más de 20.500 millones de minutos de visualización solo en Estados Unidos y más de 600 millones de visualizaciones completas”.

El impacto global de KPop Demon Hunters

Actualmente KPop Demon Hunters se encuentra ocupando el puesto número uno, por encima de títulos como “Red Notice”, “Carry-On”, “Don't Look Up”, “The adam Project”, “Bird Box”, “Back in Action”, “Leave the world behind”, “War Machine” y “The Gray Man”. El impacto global de la cinta provino de varios aspectos, uno de ellos; además del excelente guión y la construcción de los personajes fue la fábula banda sonora ya que esta alcanzó el número uno en la lista Billboard 200 de álbumes. Según lo reporta Forbes “En el Reino Unido “Golden” encabezó las listas durante nueve semanas no consecutivas convirtiéndose en la segunda canción de K-pop, después de "Gangnam Style" de PSY, en alcanzar la cima de las listas”. Por otro lado, la película obtuvo grandes premios como “Mejor Largometraje Animado” en los 31º Critics' Choice Awards, los 83º Golden Globe Awards y los 98º Academy Awards así como “Mejor Canción” en los Premios Oscar.

¿Kpop Demon Hunters tendrá secuela?

Actualmente hay muchos fans que se encuentran pidiendo una segunda parte de Kpop Demon Hunters y antes esto ya hay información ya que la cinta contará con una secuela, sin embargo los amantes de la gran historia tendrán que esperar tres años ya que se prevee su estreno para 2029 aunque no se ha dado a conocer un día oficial. Hasta el momento parte de la información que se ha compartido es que Maggie Kang y Chris Appelhans estarán a cargo de la producción, mientras que Sony Pictures Animation se encargará de animar la historia. “Hay mucho más en este mundo que hemos construido y estoy emocionado de mostrárselo al público. Esto es solo el comienzo”, fueron algunas palabras de Knag por lo que la expectativa y emoción de los fans de la cinta es muy grande.

