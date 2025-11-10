Quién es quién en ‘Los Ilusionistas 3', la nueva película que está por estrenarse y tiene a los fans emocionados

Los magos más famosos del cine están de regreso. La esperada entrega de Los Ilusionistas 3 promete volver a deslumbrar al público con nuevas trampas visuales, engaños imposibles y un elenco renovado que mezcla a los protagonistas originales con jóvenes talentos. Aquí te contamos quién es quién en la película que tiene a miles de fans emocionados.

Dirigida por Ruben Fleischer, se perfila como una de las producciones más esperadas del año gracias a su combinación de suspenso, espectáculo y giros inesperados que mantendrán a los espectadores al borde del asiento, de acuerdo al sitio Sensa Cine. El 14 de noviembre llegará a los cines de todo el mundo, buscando recuperar la esencia de los dos primeros films: el misterio, la acción y la magia como arma para desafiar al sistema.

El reparto original suma nuevas incorporaciones

Los 'Cuatro Jinetes' estarán de regreso en Los Ilusionistas 3, la cual ya tiene un nombre oficial: Now You See Me: Now You Don't, que en español se podría traducir a "Ahora Me Ves: Ahora No Me Ves". El director confirmó la aparición del elenco original:



Jesse Eisenberg como J. Daniel “Danny” Atlas, uno de los ilusionistas fundadores, regresa para liderar la acción.

como J. Daniel “Danny” Atlas, uno de los ilusionistas fundadores, regresa para liderar la acción. Woody Harrelson como Merritt McKinney, otro de los “cuatro jinetes” originales, vuelve al equipo.

como Merritt McKinney, otro de los “cuatro jinetes” originales, vuelve al equipo. Mark Ruffalo interpreta de nuevo a Dylan Rhodes, el exagente del FBI que en las entregas anteriores descubre su verdadera vocación como parte de la organización secreta “The Eye”

interpreta de nuevo a Dylan Rhodes, el exagente del FBI que en las entregas anteriores descubre su verdadera vocación como parte de la organización secreta “The Eye” Isla Fisher retomará su papel como Henley Reeves, maga participante del grupo, después de no estar en la segunda entrega.

retomará su papel como Henley Reeves, maga participante del grupo, después de no estar en la segunda entrega. Dave Franco como Jack Wilder, otro integrante del colectivo de magos-estafadores.

como Jack Wilder, otro integrante del colectivo de magos-estafadores. Morgan Freeman como Thaddeus Bradley, quien en entregas anteriores era un “desenmascarador” de magia, y que vuelve para aportar peso al reparto.

como Thaddeus Bradley, quien en entregas anteriores era un “desenmascarador” de magia, y que vuelve para aportar peso al reparto. Rosamund Pike se incorpora como Veronika Vanderberg, que será la antagonista central, una figura poderosa dentro de la historia.

Crédito: Lionsgate

Sin embargo, habrá nuevas caras que se suman:



Ariana Greenblatt como June, parte de la nueva generación de ilusionistas.

como June, parte de la nueva generación de ilusionistas. Justice Smith como Charlie, otro nuevo miembro del equipo.

como Charlie, otro nuevo miembro del equipo. Dominic Sessa como Bosco, también nuevo en la franquicia.

Por qué ver esta nueva entrega de Los Ilusionistas

En principio, reúne al equipo original de la saga junto con nuevo talento, lo que promete una dinámica interesante entre generaciones. Además, la villana Rosamund Pike añade un contexto de mayor amenaza y sofisticación: no solo es magia, sino también crimen de gran escala.

Por último, si disfrutaste las dos primeras películas, esta promete “volver a la esencia” con engaños, ilusiones y un gran robo.