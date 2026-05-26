Luto en Japón: Muere el director Yoshihiro Nishimura, a los 59 años de edad, después de pasar dos semanas en el hospital

Yoshihiro Nishimura quien fue el director de grandes películas como “Tokyo Gore Police” falleció el lunes 25 de mayo de 2026 en Tokio luego de haber estado internado en un hospital durante casi dos semanas debido a una enfermedad hepática, el referente del séptimo arte tenía apenas 59 años.

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¿Quién era Yoshihiro Nishimura?

Yoshihiro Nishimura inició su carrera como director de cine en la década de los años dos mil y fue aquí donde creó efectos y dirigió algunos cortometrajes antes de poder hacer “Tokyo Gore Police”, la cual representó su primer estreno comercial en el 2008. Esta cinta se aprovechó en algunos festivales globales y además abrió la puerta a que el séptimo arte japonés tuviera un nuevo concepto que junta la ciencia ficción y el terror.

Este director también pudo dirigir cintas como: The ABCs of Death, Mutant Girls Squad, Tokyo Dragon Chef, Welcome to Japan, Meatball Machine Kodoku, The Ninja War of Torakage, Helldriver y Vampire Girl vs Frankestein Girl; pero, antes de su fallecimiento, Yoshihiro Nishimura estaba ya en la posproducción de su siguiente proyecto que se llama Geisha War.

Nishimura nació en Tokio el 1 de abril de 1967, y su amor por el cine se dio desde que era muy niño gracias a la trilogía de Star Wars, por lo que, finalmente estudió en la Universidad Aoyama Gakuin en Shibuya, Tokio, donde se metió a estudiar la carrera en derecho.

Sin embargo, cuando era joven pudo escribir, dirigir y crear los efectos especiales del famoso cortometraje “Anatomia Extinction” el cual se estrenó en 1955 y que ganó un galardón en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Yubari, esto hizo que su carrera se hiciera bastante popular.

A lo largo de su trayectoria también pudo asistir con mucha frecuencia el Festival de Cine Asiático de Nueva York, al Fantastic Fest de Austin, al Monsterpalooza de Pasadena, Texas Frightmare de Dallas y al Festival Internacional de Cine Fantasía de Montreal. De hecho, Yoshihiro Nishimura pudo dar clases y talleres de arte en Tokio, por lo que, en los últimos años organizó inauguraciones de galerías sobre sus alumnos y también de su trabajo.

