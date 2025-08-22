Cancelan la campaña de tarjetas de One Piece en famosa cadena de comida rápida en Japón

Estas son tristes noticias para los fans de One Piece en Japón. El equipo detrás del One Piece Card Game anunció que la colaboración con la cadena de hamburguesas, McDonald’s, fue cancelada en último momento. Esta alianza era parte de una campaña especial para los populares menús infantiles, conocidos en Japón como Happy Set, la cual estaba programada para finales de agosto.

Campaña de One Piece Card Game: lo que iba a ocurrir

La idea era dar tarjetas especiales del juego de cartas de One Piece, pero todo cambió de un momento a otro. Ahora, en su lugar, los restaurantes optarán por distribuir juguetes de campañas anteriores a partir del 29 de agosto, justo en las fechas en que estas cartas llegarían.

¿Por qué se canceló la campaña de One Piece?

La decisión llegó después de la polémica ocurrida con la promoción de Pokémon Trading Card Game a principios de agosto. Durante ese fin de semana, miles de clientes acudieron masivamente a los restaurantes para conseguir los sobres exclusivos con dos cartas de Pokémon, generando una situación caótica y agotando el producto en apenas horas.

En esta ocasión, algunos quisieron tomar ventaja de lo ocurrido en aquella ocasión con Pokémon. Los medios japoneses reportaron que hubo personas intentando adquirir menús en grandes cantidades para obtener más cartas, lo que provocó críticas generalizadas y obligó a la empresa a publicar una disculpa oficial.

Medidas tras el escándalo de Pokémon

La compañía señaló que en futuras promociones se aplicarán restricciones para evitar compras excesivas por parte de algunas personas. Sin embargo, en esta ocasión decidió cancelar por completo la esperada campaña de One Piece para evitar un escenario similar.

Aunque la colaboración con el anime era muy esperada por los fans, la empresa considera que es preferible mantener el orden y recuperar la confianza de los consumidores antes de relanzar iniciativas de este tipo.

¿Qué opinas?

También te puede interesar: Pokémon XP 2026: Todo lo que sabemos sobre los boletos del mega evento