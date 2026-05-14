Muere querido actor de cine a los 40, después de que le detectaran cáncer metastásico

Una de las industrias cinematográficas más grandes del mundo se encuentra de luto, a causa de la muerte del actor nigeriano Alexx Ekubo a los 40 años de edad. No solo era conocido por su interpretación sino también por su labor humanitaria.

El fallecimiento de Ekubo se confirmó este 14 de mayo por parte de su familia. El actor murió el lunes en un hospital privado de Lagos, debido a complicaciones de cáncer de riñón metastásico avanzado. "Durante este difícil camino, lidió con su dolor con extraordinaria fuerza, fe inquebrantable y esperanza duradera, creyendo que algún día su testimonio se compartiría con el mundo", decía el comunicado oficial en su Instagram.

Quién era Alexx Ekubo

La industria cinematográfica de Nigeria es una de las más grandes que existen. Según un Récord Guinness de 2012, este sector quedaba en segundo lugar a nivel mundial en términos de volumen de películas producidas; estaba solo detrás de Bollywood (el cine hecho en India) y por encima de Hollywood. En esta industria era conocido y respetado Alexx Ekubo.

De acuerdo con la BBC, el actor había recibido varios reconocimientos por su trabajo en cine; entre sus películas se encontraban las exitosas "Weekend getaway" (2012) y "Omo Ghetto - The Saga" (2020). Previamente había alcanzado la fama como modelo y este fue un ámbito del cual formó parte durante el resto de su carrera.

Según una fuente de la Asociación Nigeriana de Editores para el mismo medio, la industria denominada como Nollywood se encuentra en shock por el fallecimiento y miles de fans han dejado tributos en redes sociales.

En 2020, el actor fue reconocido como una de las personas de origen africano menores de 40 años más influyentes del mundo, por Naciones Unidas; este reconocimiento se le otorgó por su trabajo con organizaciones de caridad.

Alexx Ekubo se había alejado de las redes sociales desde diciembre de 2024, lo cual despertó incertidumbre sobre su estado de salud. Sin embargo, en su perfil de Instagram conserva más de 4 millones de seguidores.