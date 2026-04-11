Última hora: Muere a los 87 años John Nolan, actor que participó en Batman

La industria del entretenimiento está de luto luego del fallecimiento de John Nolan, un actor británico, conocido, entre otras cosas, por ser tío del director de cine Christopher Nolan. Falleció a los 87 años de edad, según lo reportó el medio Stratford-Upon-Avon Herald. El actor comenzó su carrera en el teatro en la prestigiosa escuela Drama Centre de Londres. Sin embargo, tuvo reconocidas participaciones en la pantalla grande, pues fue conocido por salir en algunas cintas de "Batman". Hasta el momento se desconoce la causa que originó su fallecimiento.

¿En qué proyectos participó John Nolan?

John Nolan tuvo una carrera sumamente reconocida en el mundo del teatro, pues dió vida a "Romeo" el icónico personaje de la novela de William Shakespeare en Richmond Theatre, en dicho proyectó también trabajó junto a Francesca Annis. Gracias a su talento y esfuerzo pasó a ser parte del Royal Shakespeare Company donde participó en proyectos como Julius Caesar y The Merry Wives of Windsor. A sus trabajos en teatro también se suma su colaboración con con el National Theatre, proyecto en el que trabajó con el reconocido director Trevor Nunn.

Luego de haber estado en los escenarios del teatro John Nolan dió un salto a la televisión pues partició en proyectos como Daniel Deronda y Doomwatch así como en las series The Prisoner, Silent Witness y Return of the Saint. Por otro lado, el actor también formó parte de Person of Interest, proyecto creado por su sobrino, el guinista Jonathan Nolan. En este proyecto el papel de Nolan fue muy importante pues se consolidó como un gran antagonista.

Nolan participó en las películas de Batman: Batman Begins (2005) y The Dark Knight Rises (2012), cintas en donde dió vida al personaje de Douglas Frederiks. Por su parte, otra de las películas de las que fue parte fueron Dunquerque y Duna: Profecía, en donde demostró la gran versatilidad actoral que tuvo así como el talento a cuadro.

¿De qué murió John Nolan?

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la muerte del reconocido actor. Sin embargo, la noticia a conmocionado a todas las personas que fueron fieles seguidoras de su carrera y que vieron las películas, obras y proyectos de televisión de John.

