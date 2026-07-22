Muere Mike Preston quien dio vida a Pappagallo en Mad Max a los 93 años

El mundo del cine está de luto, esto luego que se confirmara que Mike Preston, actor británico-australiano reconocido por interpretar a Pappagallo en la película de culto Mad Max 2 (The Road Warrior), falleció a los 93 años. Se reveló que el actor habría fallecido el pasado 8 de junio en Florida, Estados Unidos, pero fue apenas este 22 de julio que su esposa, Josie Preston, decidió revelar el deceso. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte.

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¿Quién fue Mike Preston?

El actor nació en Reino Unido bajo el nombre de Jack Davis. Para muchos resulta bastante sorprendente que, antes de que tuviera una exitosa carrera en el cine y la televisión que abarcó más de cuatro décadas, intentara incursionar en la música como cantante. De hecho, en la década de los 50 logró colocar varias canciones en el Top 40 británico, consolidándose como una de las voces más populares de aquella época.

Mike Preston, 'Mad Max 2: The Road Warrior' and 'Hot Pursuit' Actor, Dies at 93 https://t.co/Bfpx8TQcf4 — Variety (@Variety) July 21, 2026

Años más tarde emigró a Australia, donde encontró nuevas oportunidades para desarrollar su carrera artística. Ahí fue cuando empezó a presentarse en clubes nocturnos, mientras trabajaba como conductor de televisión, lo que incrementó su popularidad entre el público.

Mad Max 2 star and Logie-winning TV legend Mike Preston dies https://t.co/tP6jyTx64f — Rachael (@Rachael57098924) July 22, 2026

Gracias al trabajo que hizo frente a las cámaras, tuvo la oportunidad de participar en diversas producciones cinematográficas y televisivas, aunque fue su papel de Pappagallo, el líder de una comunidad de sobrevivientes en Mad Max 2 (1981), el que terminó por convertirlo en un rostro inolvidable, sobre todo para los fanáticos de la saga de Mel Gibson.

¿De qué murió Mike Preston?

Hasta ahora, la familia ha decidido guardar silencio y no revelar la causa oficial de la muerte. Lo que sí piden en sus redes sociales es respeto por su privacidad en estos momentos tan difíciles. Los seguidores de la franquicia de Mad Max y fans del cantante han empezado a dejar mensajes de despedida y homenajes en redes sociales para recordarlo.

