Muere Tony Seiniger, icónico diseñador de posters para películas como “Jaws”, a los 87 años

Es el fin de una era para la industria cinematográfica hollywoodense, pues este 15 de mayo se confirmó la muerte del diseñador Tony Seiniger. Se trata de la mente detrás de pósters para películas como "Tiburón" ("Jaws"), a quien llamaban "El Padrino de la publicidad para películas".

El fallecimiento de Seiniger ocurrió el 11 de mayo en Atlanta, Georgia; tenía 87 años de edad, de acuerdo con Variety. Hasta el momento no se ha confirmado una causa del deceso. Le sobrevive su pareja, 4 hijas y 5 nietos.

Quién era Tony Seiniger

Nacido en la ciudad de Nueva York, estudió en la Escuela de Diseño de Rhode Island y comenzó su carrera participando en el diseño de pósters para películas como "Calles peligrosas" (1973), dentro del estudio cinematográfico EUE/Screen Gems.

Luego, Tony Seiniger llegaría a crear su propia empresa de publicidad, con la cual llegaron sus trabajos más icónicos. Para empezar, diseñó los pósters de "Atrapado sin salida" (1975) y "Tiburón" ("Jaws", 1975). Se considera que la película de Steven Spielberg fue el primer gran blockbuster de Hollywood, además de ser una icónica superproducción de acción, suspenso y terror.

El emblemático póster de "Jaws" suele estar en las listas de los mejores en la historia del cine, por su composición, efectividad y minimalismo, además de que captura perfectamente el espíritu de la cinta de Spielberg.

Tony Seiniger también estuvo detrás de pósters para "The Rocky Horror Picture Show" (1975), "Field of dreams" (1989), "Poltergeist" (1982), "Risky business" (1983), "The breakfast club" (1985), "Hook" (1991) y "El último emperador" (1987).

En 1998 recibió el premio Lifetime Achievement de los Key Art Awards, por toda su trayectoria. Desafortunadamente los pósters para películas no suelen recibir premios anuales en ceremonias con alfombras rojas o grandes festivales, pero el legado de Tony Seiniger es imborrable en la historia de Hollywood.