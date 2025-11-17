¡Paren todo! Nintendo revela las primeras fotos oficiales de los actores de la película live-action de The Legend of Zelda

No lo podemos creer. Nintendo acaba de soltar la bomba: ya están aquí las primeras fotografías oficiales del set de la película live-action de The Legend of Zelda. Las imágenes fueron publicadas a través de la app Nintendo Today y nos dan un emocionante primer vistazo a Bo Bragason como Zelda y Benjamin Evan Ainsworth como Link, ya caracterizados y en plena acción.

Les premières images officielles issues du tournage du film live-action The Legend of Zelda ont été dévoilées dans l'app Nintendo Today! #Zelda pic.twitter.com/N1Ubal7gag — Nintendo Actu (@NintendoActu) November 17, 2025

Las fotos llegan justo cuando Nintendo confirma oficialmente que la producción ha comenzado, pocos días después de que se filtrara que el rodaje había comenzado en Nueva Zelanda… y de que fans localizaran la locación exacta. Durante todo el fin de semana, hubo videos no oficiales que mostraron un adelanto de los actores filmando una escena en medio de un bosque.

Así lucen Zelda y Link en la película

Luego de esto, Nintendo no iba a permitir que nos quedáramos con las imágenes filtradas, por lo que ellos mismos revelaron las imágenes oficiales. En estas, Zelda aparece con túnicas azules, un look que inmediatamente nos recuerda al vestuario que usa el personaje en Breath of the Wild.

Por su parte, Link luce una túnica verde oscuro, la cual parece ser mucho más cercana a su diseño en Twilight Princess, probablemente con un estilo más serio y clásico.

Estos detalles que se alcanzan a distinguir en los vestuarios de los personajes rápidamente emocionaron a los fans, que no dudaron en celebrar que la película esté tomando referencias claras de distintos juegos de la saga.

¿Dichen Lachman como Impa?

Nintendo aún no revela del todo la información que los fans pudieron obtener tras las filtraciones. Muchos seguidores creen que Dichen Lachman (Succession, Altered Carbon) formará parte del elenco interpretando a Impa, la fiel guardiana de Zelda. Por ahora, solo queda esperar la confirmación oficial de Nintendo, mientras las sospechas de los fans solo crecen y crecen.

¿Quiénes están detrás del proyecto?

Anunciada oficialmente en noviembre de 2023, la película cuenta con un equipo de peso:



Shigeru Miyamoto , mente creativa detrás de la franquicia, funge como productor.

, mente creativa detrás de la franquicia, funge como productor. Avi Arad, ex CEO de Marvel Studios , también produce.

ex CEO de , también produce. Wes Ball (Kingdom of the Planet of the Apes) dirige.

(Kingdom of the Planet of the Apes) dirige. Derek Connolly, guionista de Jurassic World, firma el guion.

The Legend of Zelda llegará a los cines el 7 de mayo de 2027, una fecha que Nintendo volvió a reafirmar junto con estas primeras imágenes.

