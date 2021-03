¿Cable en Deadpool o Thanos? Josh Brolin confiesa cuál fue su favorito.

Casualmente (¿o no?), el actor Josh Brolin ha participado en dos importantes franquicias de películas de superhéroes: “Deadpool” y “Los Vengadores”, en la primera apareció como Cable, un soldado cibernético del futuro que al inicio de la película le hizo ver su suerte en varias ocasiones a Wade Wilson para después convertirse en su aliado, mientras que en el Universo de Marvel fue el implacable Thanos, el titán que acaba con la mitad de la población mundial con solo un chasquido.

Ambas participaciones fueron muy bien recibidas por los fans de las cintas, quizá uno siendo el favorito sobre el otro, pero para Brolin una de esas actuaciones fue la que más disfrutó.

El actor manifestó su evidente inclinación por la experiencia de interpretar al Titán loco de “Los Vengadores”, tanto en Infinity War como en End Game, ya que pudo recurrir a diferentes referencias para interpretarlo, lo que lo hizo sentir muy satisfecho.

“Cuanto más lo veía, más me daba cuenta de que era un tipo real… Este no es un gran sujeto morado, es un tipo con interior, células y sentimientos. Luego se volvió divertido… Recurres totalmente a tu imaginación. Es absolutamente conductual, incluso más que otras películas”, señaló Brolin en entrevista para el podcast Team Deakins.

Sin embargo, parece que no fue la misma experiencia al dar vida a Cable, pues asegura que fue un poco más complicado.

Josh sintió mucha más libertad en las películas de “Los Vengadores”, mientras que en “Deadpool 2" su personaje estaba más limitad

“Deadpool fue difícil… Aunque fue divertido, fue más difícil. Eso fue más una transacción comercial, fue más: ‘Necesitamos hacer esto así’, no me sentí así con Avengers. Con esos directores, ellos constantemente regresaban y hacían referencia a Scarface o Dog Day Afternoon. Ya fuera una manipulación o no, sabían qué tirar para convertirlo en algo inspirado”, indicó.

Aunque aparentemente la historia de Thanos esta finalizada en MCU, Brolin aún no tiene claro qué pasará con Cable en la próxima entrega de “Deadpool”.

