Aseguran que el comediante Jim Carrey podría volver a interpretar al ‘Grinch’ en una secuela.

Nuevas versiones señalan que el actor Jim Carrey podría regresar a la pantalla grande como The Grinch, ya que, aseguran, se está planeando una segunda entrega de la exitosa cinta How the Grinch Stole Christmas, que se estrenó en el año 2000.

De acuerdo con la información que ha sido revelada al respecto por el reportero Daniel Richtman, a varios años de distancia de ese gran éxito taquillero, Universal Pictures está considerando hacer que el actor y comediante regrese al papel que le costó mucho trabajo configurar, pero que se quedó en el gusto del público.

Te puede interesar:

Conoce todo lo que se sabe hasta el momento sobre una posible secuela de ‘Joker’ con Joaquin Phoenix.

Por ahora, no hay muchos datos al respecto; incluso, se desconoce si ya existe algún tipo de ofrecimiento o acercamiento con Jim Carrey para esta nueva entrega de la que tampoco se sabe si hay un guion.

Sin embargo, la noticia ya ha comenzado a tomar fuerza debido a que muchos de los admiradores de Carrey están ansiosos por verlo de nueva cuenta como The Grinch.

Recordemos que How the Grinch Stole Christmas fue la primera adaptación live-action de este personaje al que le dio vida Jim Carrey, pese a las adversidades que tuvo que enfrentar como el extenuante tiempo que se tardaba en maquillarse, razón por la que casi decide abandonar la producción.

La secuela no sería la primera cinta que se hace alrededor del Grinch después del estreno de su exitosa cinta del año 2000, ya que en 2018 fue lanzada The Grinch, una película que, aunque no fue en live-action, se enfocó en el personaje de manera animada, siendo el actor Benedict Cumberbatch quien prestó su voz para el enojón hombre verde y peludo.

No obstante, a ello, todo señala a que, si se llega a concretar la secuela, Jim Carrey sería la apuesta fuerte para retomar este papel, ya que muchos asocian al comediante con el personaje.

También te puede interesar:

El rapero Drake obtiene la aprobación de Barack Obama para interpretarlo en una película biográfica.