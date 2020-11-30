Conoce todo lo que se sabe hasta el momento sobre una posible secuela de ‘Joker’ con Joaquin Phoenix.

Pese a que no hay nada oficial, los rumores sobre una segunda entrega de Joker con la interpretación del aclamado actor Joaquin Phoenix siguen tomando fuerza en las redes sociales.

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Desde el momento en que llegó a la pantalla grande, los miles de fans en todo el mundo quedaron sorprendidos con el buen trabajo que hicieron, por lo cual, a partir de ese momento se ha especulado sobre la posibilidad deuna secuela.

La película estuvo bajo la dirección de Todd Phillips y tuvo como protagonista a Joaquin Phoenix. El trabajo de estos dos personajes llevó a esta cinta a ser una de las mejores del 2019, ganando una estatuilla dorada en los Oscar; además, de varios Globos de Oro, situación por la que los fans y los protagonistas coinciden que este gran trabajo merece tener una segunda parte.

Sin embargo, hasta el momento no hay nada en concreto, solamente teorías y muchos rumores que abundan en las plataformas digitales.

Incluso, recordemos que el director de la cinta aseguró antes del estreno que no tenía pensado hacer más entregas, pero el gran triunfo que tuvo en las taquillas de todo el mundo lo hizo cambiar de parecer.

Mucho antes del estreno o de tener alguna idea de que sería exitosa, hablamos de secuelas. Durante la segunda o tercera semana de rodaje yo le decía a Todd: '¿Puedes empezar a trabajar en una secuela? Hay demasiado que explorar

En septiembre pasado se filtró a los medios de comunicación que la empresa Warner ya se encontraba negociando con Joaquin Phoenix para que repitiera su papel, por lo que le habrían ofrecido 50 millones de dólares para una segunda entrega.

Además, se llegó a afirmar que son dos entregas más para los próximos cuatro años, en donde lo único que queda claro hasta el momento es que Todd Phillips, sería nuevamente el director y que se tendría la producción del reconocido actor Bradley Cooper.

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Pero todo depende hasta el momento de que Joaquin Phoenix acepte el contrato que le ofrecen.

