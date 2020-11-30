El rapero Drake obtiene la aprobación de Barack Obama para interpretarlo en una película biográfica.

Hace un tiempo, el rapero Drake alzó la mano para ofrecerse como el posible actor que le diera vida al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una película biográfica.

Aunque hasta hace poco no se había vuelto a explorar esa posibilidad, en una reciente entrevista el líder político fue cuestionado al respecto y realmente sorprendió al otorgar su aprobación para que el cantante lo interprete en alguna biopic.

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Recordemos que, Barack Obama, es reconocido en el mundo por haberse convertido en el primer hombre afroamericano en tomar la silla presidencial de Estados Unidos, el 20 de enero de 2009, logrando un mandato que se extendió hasta el 20 de enero de 2017.

Durante su administración tanto Barack Obama como su esposa, Michelle Obama, llamaron mucho la atención por su historia de lucha, de vida y como pareja, por lo que sus memorias han sido inspiración de algunos proyectos fílmicos en los que se retrata parte de su vida.

Sin embargo, hasta ahora no se ha realizado una película biográfica sobre la vida de Barack Obama, por lo que ahora que publicó el libro de sus memorias llamado A Promised Land, fue cuestionado sobre la posibilidad de realizarse un largometraje sobre lo que plasmó ahí y si pudiera ser Drake el encargado de darle vida.

Al respecto, Barack Obama señaló:

Diré esto, Drake parece ser capaz de hacer lo que quiera. Quiero decir, es un hermano talentoso, talentoso. Entonces, si llega el momento y él está listo

Además, Barack Obama abundó en el tema al asegurar que no solo tiene su aprobación, sino que el cantante canadiense “tiene, lo que es más importante, creo, el sello de aprobación de mi hogar. Sospecho que Malia y Sasha (sus hijas) estarían bien con eso”, afirmó.

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