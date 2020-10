El exluchador John Cena podría ser el protagonista de la adaptación live-action de un famoso videojuego.

En muchas ocasiones las adaptaciones que se hacen de los videojuegos terminan por desilusionar a los fans; sin embargo, el mundo del cine sigue empeñado en producir nuevos live action basados en estas historias, ya que son altamente redituables.

Te puede interesar:

Confirman la segunda entrega de la película live-action de ‘El Rey León'; será del director de ‘Moonlight’.

Y es que recientemente se ha revelado que John Cena interpretaría a Duke Nukem en la próxima película del videojuego.

Después de ser uno de los luchadores más ganadores de la WWE, John Cena está buscando consolidarse en el mundo del cine después de su debut en la película, The Marine, y otras producciones como la nueva entrega de Fast and Furious y The Suicide Squad, largometraje que le permitirá protagonizar una serie enfocada en su personaje Peacemaker.

Paramount Pictures está interesado en llevar el popular videojuego a la pantalla grande, por lo que fuentes afirman que John Cena está siendo considerado para personificar al héroe en la película.

El actor fue considerado para el papel desde hace años y ahora que la película está siendo retomada, el estudio seguiría estando interesado en él debido a su físico y perfil, pues coincide perfecto con el personaje de ficción.

El juego se desarrolló en 1997 y gira en torneo a Duke Nukem, un héroe contratado por la CIA para detener al Dr. Proton, un malvado científico que busca conquistar el mundo con la ayuda de su ejército de Techbots.

También te puede interesar:

Zac Efron protagonizará la nueva adaptación cinematográfica de la novela ‘Ojos de fuego’ de Stephen King.

En su momento, el videojuego causó gran sensación y es considerado en la actualidad como un clásico, por lo que el estudio tendrá que hacer una gran adaptación si no quiere ganarse la ira de los fans.