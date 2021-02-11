Esta es la escalofriante teoría que revela a ‘Boo’, de ‘Monsters Inc’, como la bruja de ‘Valiente’.

'Monsters Inc' se convirtió en una de las películas más queridas por parte de los cinéfilos. Y es que, la cinta de Pete Docter, logró meterse en el corazón de medio mundo debido a su excelente guión, efectos especiales y tiernos personajes.

Debemos recordar que esta cinta también tiene uno de los finales más conmovedores, pues la pequeñita ‘Boo’ se despide para siempre de sus amigos ‘Sullivan’ y ‘Mike Wazowski’.

La tierna niña se queda en su habitación; sin embargo, jamás vuelve a ver a sus amigos monstruos. Esta es una de las escenas más nostálgicas de todo el filme, pues ‘Boo’ se desprende de las personas que la cuidaron hasta el último momento.

El final de 'Monsters Inc' y de 'Boo' podría dar un giro inesperado, pues un usuario de las redes sociales se encargó de crear una aterradora teoría que dejó a todos con la boca abierta.

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‘Boo’ podría ser la temida bruja de la película ‘Valiente’.

Según un internauta, ‘Boo’ no pudo lidiar con la partida de sus mejores amigos ‘Sulley’ y ‘Mike Wazowski’, motivo que la orilló a realizar hechizos para reunirse con sus seres queridos.

Según la escalofriante teoría que circuló en internet, la pequeñita se metió en un mundo de magia, hechizos y rituales hasta convertirse en la temida bruja que aparece en ‘Valiente’.

Debemos recordar que, la mencionada bruja, tiene un taller de madera donde crea puertas, estas últimas fueron comparadas con las otras puertas que aparecen en 'Monsters Inc' y que funcionan para entrar a las habitaciones de los niños.

Supuestamente, ‘Boo’ en su versión bruja creó todo tipo de puertas hasta encontrar a los queridos monstruos que conoció en su infancia.

La teoría no terminó ahí, pues según el mismo internauta, la bruja talló una figura de ‘Sullivan’ para recordarlo siempre.

El mencionado ‘Sullivan’ de madera se puede ver en una de las escenas de ‘Valiente’, motivo que dejó helados a muchísimos admiradores de la pequeñita ‘Boo’.

Por si fuera poco, la bruja también talló otro elemento muy característico de la película de monstruos. Nos referimos a la famosa camioneta de ‘Pizza Planet’, vehículo que tuvo una extraña aparición en ‘Valiente’ al ser una historia situada en la época medieval en Escocia.

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