Pedro Pascal revela el secreto detrás de su increíble transformación física

Pedro Pascal no se cansa de impresionarnos de diferentes maneras. Actualmente, el actor se encuentra en el punto más alto de su carrera, no solo en un referente actoral, sino también en un ejemplo de transformación física bastante realista. El actor de “The Last of Us” y “Gladiator II” ha revelado que perdió cerca de 36 kilos sin recurrir a dietas extremas ni entrenamientos imposibles. Si tu sueño es lograr lo mismo que él, aquí te contamos todos los detalles para que tengas una transformación igual de impresionante.

El impresionante cambio físico de Pedro Pascal

Durante entrevistas recientes, Pascal hace referencia a que su rutina y entrenamiento se pueden resumir en una oración básica pero esencial para conseguir un cuerpo y físico saludables: “Levántate, haz algo, mantente ocupado, come bien, duerme”.

El actor de origen chileno decidió que se mantendría lejos de métodos extremos, y adoptó una rutina sostenible con movimiento diario, descanso de calidad y alimentación equilibrada. Dejó claro que en ningún momento su objetivo nunca fue verse mejor frente a cámara, sino sentirse bien y evitar lesiones durante los exigentes rodajes a los que se enfrentan.

La rutina clave que le puso su entrenador David Higgins

Su transformación fue supervisada por David Higgins, el reconocido entrenador de celebridades en Hollywood. Su método incluyó calistenia, movilidad articular y entrenamientos que requieren que utilice su propio peso corporal. Ejercicios como mountain climbers, planchas, swimmers y split squats fueron parte del circuito de cinco rondas que Pascal realizaba varias veces por semana, incluso durante filmaciones, aunque se encontrara en lugares.

¿Cuál es el verdadero “secreto” de Pedro Pascal?

Más allá de las rutinas que debe realizar, el actor destacó la importancia del descanso, la alimentación natural y la coherencia diaria. Este es uno de los principales motivos por los cuales su rutina y su forma de mantenerse ha resonado entre las celebridades, donde algunos actores mantienen rutinas y hacen métodos extremos en Hollywood.

¿Cualquier persona puede replicar su entrenamiento?

Sí. Según Higgins, este circuito puede adaptarse fácilmente a cualquier nivel. Una ventaja es que requiere poco o ningún equipo y puede realizarse 1 o 2 veces por semana como complemento a tu actividad física habitual. Lo importante es mantenerse activo, comer bien y dormir bien.

¿Te gustaría tener el físico de Pedro Pascal?

