5 Películas animadas para ver en compañía de pequeños este Día del Niño; tienen grandes enseñanzas y mensajes

Estamos a unos cuantos días de celebrar el Día del Niño, es por eso que en esta ocasión te presentamos cinco películas animadas para disfrutar durante el día en compañía de los más pequeños del hogar. Todas tienen grandes mensajes y enseñanzas.

¿Cuáles son las mejores películas animadas para ver este Día del Niño?

Las películas ideales para ver este 30 de abril son aquellas que no solo lucen "bonitas estéticamente" sino las que a través de sus historias refuerzan valores que ayudan a los pequeños a desarrollarse a nivel personal y en diversos entornos como el hogar y la escuela, pero que al mismo tiempo enseñan y dan mensajes de una forma ilustrativa e incluso musical, es por eso que en esta ocasión te presentamos las películas ideales para que los niños vean.

El rey león

Este clásico de Disney es un imperdible este 30 de abril ya que aunque la película fue lanzada en 1994 sigue siendo un gran referente en la animación y sigue teniendo impacto en las generaciones ya que muestra la relación entre padre e hijo además de que brinda grandes lecciones como asumir los errores, enfrentar las acciones y ser un buen líder. Esta cinta es muy conmovedora ya que visibiliza la pérdida en la familia a través de la muerte.

Toy Story

Esta cinta es ideal para los pequeños ya que muestra grandes valores como la amistad, el trabajo en equipo y el cambio a través del tiempo. La animación de esta película es espectacular por los detalles tan bien cuidados desde la primera entrega en 1996. Cada personaje como Woody, Buzz Lightyear, los aliens, entre otros son entrañables por lo que los pequeños los amarán.

UP: Una aventura de altura

Esta película estrenada en 2009 retrata la historia de amor entre Carl Fredricksen y Ellie, pero al mismo tiempo el duelo de la pérdida. Tienen grandes enseñanzas para los niños ya que muestra cómo puede llegar a ser una relación sana entre un adulto y un niño ya que pueden forjarse grandes vínculos y apoyo sin importar la diferencia de edad, ya que es el que el protagonista tendrá con Russell, un niño explorador.

Frozen

Esta cinta estrenada en 2013 es perfecta para ver en compañía de los pequeños ya que no solo cuenta con grandes temas como “Libre soy” “¿Y si hacemos un muñeco?” sino que muestra las relaciones entre hermanos, el afrontamiento al miedo y la autenticidad en cada persona. Definitivamente los pequeños amarán ver las aventuras de Anna, Elsa, Olaf, Kristoff, Hans, entre otros.

Pinocho

Esta película lanzada en 1940, misma que ha tenido diversas adaptaciones a través del tiempo, narra la historia entre Pinocho, Geppetto, Pepe “El grillo”, El hada azul, entre otros. Es ideal para que los niños la vean este 30 de abril ya que refuerza valores como el amor en la familia, la responsabilidad y especialmente el de la verdad y no mentir ya que la cinta muestra las graves consecuencias de decir mentiras. Esta película cuenta con una gran animación por lo que los pequeños la van a disfrutar mucho.