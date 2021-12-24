¿Por qué Buzz Lightyear será humano en su película?

Buzz Lightyear, el famoso astronauta de la saga de Toy Story, tendrá su propia película, pero lo curioso es que en la cinta será un humano y la razón es que cuenta la historia de origen en el humano en el que el famoso juguete está basado.

Disney y Pixar finalmente lanzaron el primer tráiler de la esperada cinta que planea estrenarse durante el verano de 2022 y estará dirigida por Angus MacLane, quien ha estado asociado con varios proyectos de la compañía de animación.

Para esta cinta, será Chris Evans, quien prestará su voz para el personaje principal, mismo que se trata de un personaje real, pues no es la historia de el juguete de Buzz Lightyear, es la historia de origen del humano Buzz Lightyear en el que el muñeco está basado.

Te puede interesar: Estas son las cosas que no sabías de Santa Cláusula.

Blasting into theaters June 17, 2022, Lightyear is the definitive story of the original Buzz Lightyear. Voiced by @ChrisEvans, get ready to go to “infinity and beyond” with Lightyear. 🚀 👨‍🚀 pic.twitter.com/LdYXlN33sP — Pixar (@Pixar) December 11, 2020

Buzz Lightyear se inspiró en un humano

Buzz es una persona real en lugar del juguete que aparece en la saga de Toy Story. Sin embargo, el proyecto se desarrollará dentro del universo que ya conocemos, así que debe tener algún tipo de conexión lógica.

"Lightyear es una película que quizás Andy habría visto y le habría hecho querer comprar una figura de Buzz Lightyear", aseguró MacLane para EW.

En la primera cinta de Toy Story , Buzz está confundio y cree planamente que es un guardián espacial, pero Woody sabe que es un juguete.

"Para nosotros, la idea central sobre la que queríamos construir era, ¿Cómo puedes tener un personaje fuera de sintonía con el mundo que los rodea?", dijo el director.

El cineasta también aclaró que esta historia fue creada de manera independiente y que no se verá a Andy o algún otro personaje de Toy Story.

"Esto es algo propio. Esto es independiente. Es la película de Buzz Lightyear. Es ese personaje pero como el guardián espacial, no como el juguete", sentenció.

También podría interesarte:Así luce en la actualidad el elenco de Una esposa de mentira.