Premios BAFTA 2026: Lista COMPLETA y OFICIAL de todos los ganadores de hoy 22 de febrero

Los premios BAFTA, también conocidos como los Oscars británicos, se llevan a cabo hoy 22 de febrero, en donde premiarán lo mejor en las categorías de cine, los títulos que se posicionan como los más fuertes en esta edición del 2026 son Una Batalla Tras Otra y Sinners, compitiendo ambas con 14 y 13 nominaciones respectivamente. Conoce aquí a TODOS los ganadores actualizados en vivo.

Te puede interesar: EN VIVO Premios Bafta 2026

BAFTA 2026: Lista de ganadores

La ceremonia de premiación dará inicio en punto de la 1:00 p.m., y aquí encontrarás la actualización minuto a minuto de cada una de las categorías que se vayan premiando durante el día.

Mejor Película

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra - GANADORA

Valor sentimental

Sinners

Mejor Director

Yorgos Lanthimos por "Bugonia"

Chloé Zhao por "Hamnet"

Josh Safdie por "Marty Supreme"

Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra" - GANADOR

Joachim Trier por "Valor sentimental"

Ryan Coogler por "Sinners"

Mejor Actriz

Jessie Buckley por "Hamnet" - GANADORA

Rose Byrne por "If I had legs I'd kick you"

Kate Hudson por "Song sung blue"

Chase Infiniti por "Una batalla tras otra"

Renate Reinsve por "Valor sentimental"

Emma Stone por "Bugonia"

Mejor Actor

Robert Aramayo por "I swear"- GANADOR

Timothée Chalamet por "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio por "Una batalla tras otra"

Ethan Hawke por "Blue moon"

Jesse Plemons por "Bugonia"

Michael B. Jordan por "Sinners"

Mejor Actriz de Reparto

Odessa A'zion por "Marty Supreme"

Inga Ibsdotter Lilleaas por "Valor sentimental"

Wunmi Mosaku por "Sinners" - GANADORA

Carey Mulligan por "The Ballad of Wallis Island"

Teyana Taylor por "Una batalla tras otra"

Emily Watson por "Hamnet"

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro por "Una Batalla Tras Otra"

Jacob Elordi por "Frankenstein"

Paul Mescal por "Hamnet"

Peter Mullan por "I swear"

Sean Penn por "Una batalla tras otra" - GANADOR

Stellan Skarsgard por "Valor sentimental"

Mejor Guion Original

I swear

Marty Supreme

El agente secreto

Valor sentimental

Sinners - GANADOR

Mejor Guion Adaptado

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

Una batalla tras otra - GANADORA

Pillion

Película Británica Destacada

28 años después

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Loca por él

Die my love

H is for Hawk

Hamnet - GANADORA

I swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Mejor Película Animada

Elio

Little Amélie

Zootopia 2 - GANADORA

Mejor Película Familiar

Arco

Boong - GANADOR

Lilo & Stitch

Zootopia 2

Debut Destacado de un Director, Productor o Escritor Británico

The Ceremony

My father's shadow - GANADOR

Pillion

A want in her

Wasteman

Mejor Película en Lengua Extranjera

It was just an accident

El agente secreto

Valor sentimental - GANADORA

Sirât

The voice of Hind Rajab

Mejor Documental

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin - GANADORA

The Perfect Neighbor

Mejor Música Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor Casting

I swear - GANADORA

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Sinners

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra - GANADORA

Sinners

Train dreams

Mejor Diseño de Vestuario

Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For good

Mejor Edición

F1

A house of dynamite

Marty Supreme

Una batalla tras otra - GANADORA

Sinners

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For good

Mejor Sonido

F1 - GANADORA

Frankenstein

Una batalla tras otra

Sinners

Warfare

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y Ceniza - GANADORA

F1

Frankenstein

Cómo entrenar a tu dragón

The lost bus

EE al Talento Emergente (voto del público)

Robert Aramayo - GANADOR

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling



Mejor Cortometraje Británico

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis - GANADORA

Welcome Home Freckles

Mejor Cortometraje Animado Británico