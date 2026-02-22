Premios BAFTA 2026: Lista COMPLETA y OFICIAL de todos los ganadores de hoy 22 de febrero
Premios BAFTA 2026: Conoce la lista COMPLETA y OFICIAL de todos los ganadores a lo mejor del cine.
Los premios BAFTA, también conocidos como los Oscars británicos, se llevan a cabo hoy 22 de febrero, en donde premiarán lo mejor en las categorías de cine, los títulos que se posicionan como los más fuertes en esta edición del 2026 son Una Batalla Tras Otra y Sinners, compitiendo ambas con 14 y 13 nominaciones respectivamente. Conoce aquí a TODOS los ganadores actualizados en vivo.
Te puede interesar: EN VIVO Premios Bafta 2026
BAFTA 2026: Lista de ganadores
La ceremonia de premiación dará inicio en punto de la 1:00 p.m., y aquí encontrarás la actualización minuto a minuto de cada una de las categorías que se vayan premiando durante el día.
Mejor Película
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra - GANADORA
- Valor sentimental
- Sinners
Mejor Director
- Yorgos Lanthimos por "Bugonia"
- Chloé Zhao por "Hamnet"
- Josh Safdie por "Marty Supreme"
- Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra" - GANADOR
- Joachim Trier por "Valor sentimental"
- Ryan Coogler por "Sinners"
Mejor Actriz
- Jessie Buckley por "Hamnet" - GANADORA
- Rose Byrne por "If I had legs I'd kick you"
- Kate Hudson por "Song sung blue"
- Chase Infiniti por "Una batalla tras otra"
- Renate Reinsve por "Valor sentimental"
- Emma Stone por "Bugonia"
Mejor Actor
- Robert Aramayo por "I swear"- GANADOR
- Timothée Chalamet por "Marty Supreme"
- Leonardo DiCaprio por "Una batalla tras otra"
- Ethan Hawke por "Blue moon"
- Jesse Plemons por "Bugonia"
- Michael B. Jordan por "Sinners"
Mejor Actriz de Reparto
- Odessa A'zion por "Marty Supreme"
- Inga Ibsdotter Lilleaas por "Valor sentimental"
- Wunmi Mosaku por "Sinners" - GANADORA
- Carey Mulligan por "The Ballad of Wallis Island"
- Teyana Taylor por "Una batalla tras otra"
- Emily Watson por "Hamnet"
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro por "Una Batalla Tras Otra"
- Jacob Elordi por "Frankenstein"
- Paul Mescal por "Hamnet"
- Peter Mullan por "I swear"
- Sean Penn por "Una batalla tras otra" - GANADOR
- Stellan Skarsgard por "Valor sentimental"
Mejor Guion Original
- I swear
- Marty Supreme
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Sinners - GANADOR
Mejor Guion Adaptado
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- Una batalla tras otra - GANADORA
- Pillion
Película Británica Destacada
- 28 años después
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Loca por él
- Die my love
- H is for Hawk
- Hamnet - GANADORA
- I swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Mejor Película Animada
- Elio
- Little Amélie
- Zootopia 2 - GANADORA
Mejor Película Familiar
- Arco
- Boong - GANADOR
- Lilo & Stitch
- Zootopia 2
Debut Destacado de un Director, Productor o Escritor Británico
- The Ceremony
- My father's shadow - GANADOR
- Pillion
- A want in her
- Wasteman
Mejor Película en Lengua Extranjera
- It was just an accident
- El agente secreto
- Valor sentimental - GANADORA
- Sirât
- The voice of Hind Rajab
Mejor Documental
- 2000 Meters to Andriivka
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up
- Mr Nobody Against Putin - GANADORA
- The Perfect Neighbor
Mejor Música Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor Casting
- I swear - GANADORA
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Sinners
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra - GANADORA
- Sinners
- Train dreams
Mejor Diseño de Vestuario
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For good
Mejor Edición
- F1
- A house of dynamite
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra - GANADORA
- Sinners
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For good
Mejor Sonido
- F1 - GANADORA
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Warfare
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y Ceniza - GANADORA
- F1
- Frankenstein
- Cómo entrenar a tu dragón
- The lost bus
EE al Talento Emergente (voto del público)
- Robert Aramayo - GANADOR
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
Mejor Cortometraje Británico
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis - GANADORA
- Welcome Home Freckles
Mejor Cortometraje Animado Británico
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise - GANADORA