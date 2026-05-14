¿Pueden verla menores de edad? Esto dicen los expertos sobre ‘No dejes a los niños solos’, la nueva película de terror que se hizo viral

La película de terror No dejes a los niños solos tiene su estreno hoy 14 de mayo en cines de México y ya está dando de qué hablar, incluso se hizo tendencia en redes sociales. Una de las dudas más comunes entre los padres es si los menores de edad pueden verla o no.

La clasificación de esta película es B15 en México, lo que quiere decir que algunos menores de edad sí pueden verla. Esta restricción indica que el contenido incluye lenguaje fuerte, escenas sexuales moderadas, violencia no extrema o conductas maduras, además de un mayor grado de horror y violencia. Está recomendada para adolescentes mayores de 15 años.

¿De qué trata la película ‘No dejes a los niños solos’?

La película No dejes a los niños solos, dirigida por Emilio Portes, cuenta la historia de Catalina, una mujer que quedó viuda y decide iniciar una nueva vida mudándose junto a sus hijos. Sin embargo, su nueva casa no es tan segura como ella cree.

La película No dejes a los niños solos es mexicana.|ESPECIAL

Cuando los deja solos por una emergencia laboral, Matías y Emiliano comienzan a experimentar fenómenos sobrenaturales y presencias en la nueva casa, que todavía está llena de cajas y muebles sin acomodar debido a la mudanza. Lo que parecía una noche tranquila termina convirtiéndose en una pesadilla para la familia.

La historia juega con la idea paranormal y la percepción del estrés y la depresión infantil tras la muerte de su padre, apoyándose en elementos clásicos del terror de la década de 1980, así que, si eres amante de la época y el cine de horror, esta es una perfecta combinación para disfrutar de un fin de semana lleno de emociones intensas..

¿Cuál es el elenco de actores de la película ‘No dejes a los niños solos’?

La película No dejes a los niños solos cuenta con un reparto de actores mexicanos de primer nivel. La protagonista es Ana Serradilla, pero también participan: