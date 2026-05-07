Los 7 mejores capítulos de Masha y el Oso para hacer maratón

No hay duda, Masha y el Oso es todo un fenómeno en el mundo del entretenimiento infantil gracias a su humor caótico, personajes adorables y capítulos que muchas veces también han logrado cautivar a los adultos. No por nada, la serie de origen ruso ha logrado millones de reproducciones globales y varios episodios ya son considerados clásicos modernos para hacer una divertida maratón en familia. Es por eso que aquí reunimos los mejores capítulos de estos carismáticos personajes para que puedas pasar una tarde con los más pequeños de la casa de lo más divertida.

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Los 7 mejores capítulos para una maratón de Masha y el Oso

Aquí tienes una lista con los mejores capítulos para disfrutar:

1. Cambiando lugares

Este capítulo nos cuenta la vez que Oso se quería demostrar que era un excelente malabarista de circo a su amigo Conejo. Pero todo dará un giro inesperado; en monociclo lo hace convertirse en la traviesa de Masha.

2. Noche de espantos

Enfrenta tus miedos junto a Masha y el Oso. En este episodio, Masha se enfrentará a sus peores miedos luego de ver una película de terror antes de irse a dormir.

3. Trucos engañosos

Masha anda un poco ansiosa y muere por ver algunos buenos trucos de magia de Oso y Tigre. Sin embargo, los amigos lo único que quieren es jugar tranquilos al ajedrez.

4. Flores Impresionantes

Oso está desesperado, quiere deshacerse de una plaga que ha invadido su jardín, pero no puede contra ella. Por más que intenta terminarla, solo crece y crece.

5. Los vengadores

Oso se ha cansado de cuidar a Masha y a Panda, pues ambos son un desastre y él merece descansar. Lo que necesita es una niñera y la buscará por todos lados para librarse de los pequeños.

6. El grito de la victoria

Oso se mete en problemas al intentar quedar bien con Osa, pero Masha no dudará en salir a su rescate y batirse en duelo contra el Oso del Himalaya.

7. El día de un Dragón

Masha y Pingüino quieren jugar a la princesa y el dragón, pero para eso necesitan la ayuda de Oso y Rosy para tener a todos los personajes del juego.