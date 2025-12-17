¿Quién fue ROB REINER? Estas son las PELÍCULAS que produjo y en las que actuó

Rob Reiner fue un actor y productor de cine que a lo largo de su carrera construyó un gran legado en la industria cinematográfica. Fue hijo del comediante Carl Reiner y tuvo papeles icónicos como Michael “Meathead” en All in the Family. Es por eso que te contamos algunos de sus proyectos más emblemáticos.

¿Qué películas produjo y dirigió ROB REINER?

This is spinal tap fue una de las películas con las que el director se abrió paso en el mundo del cine. Esta película narra la historia de una banda de rock pero con tintes de burla, con lo cuál tiempo después se convirtió en una película de culto.

Posteriormente formó parte de la producción Cuenta Conmigo, una historia original de Stephen King, misma que a la fecha es un clásico. En esta película dejó claro su sello como profesional, lo que después lo llevaría a realizar más producciones.

En seguida llegó a él la producción de la película La Princesa Prometida, cinta que aborda temas fantasiosos, de amor, risa y que con el tiempo se quedó en el corazón de muchas generaciones. Por otro lado, también participó en la cinta Cuando Harry Conoció a Sally, película en la que participó como director, que con el paso de los años no solo fue la favorita de muchos sino que marcó un referente en el cine.

Miseria, de 1990, historia de Stephen King, lo catapultó aún más ya que en esa cinta Kathy Bates obtuvo un premio de La Academia.

¿En qué películas actuó Rob Reiner?

Rob Reiner también destacó a cuadro en la pantalla grande ya que fue parte del cast de la película El lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese, en esta cinta dió vida a Max Belfort, el padre del protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio.

Sin duda, pese a su partida, su legado perdurará por siempre en el cine a través de sus trabajos, producciones y actuaciones.