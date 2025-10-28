¿Sin fiesta de Halloween? Acepta este reto de películas de terror según tu nivel de miedo

La noche más terrorífica del año se acerca, y si por uno u otro motivo no tienes planes para el 31 de octubre, no te preocupes. Nosotros tenemos preparado para ti un divertido reto de películas de miedo para que las disfrutes. Este reto consta de 4 niveles, cada uno más intenso que el anterior, ¿estás listo? Piensa bien a cuál te enfrentarás este Halloween.

Enfrenta tus más grandes miedos con este reto de películas

Nivel 1: “Aún duermo con la luz encendida”

Crédito: Warner Bros.

Para comenzar, tenemos el reto perfecto para quienes quieren sentir miedo, pero sin pesadillas. Estas películas pueden llegar a ser perturbadoras y terroríficas, pero te será fácil ir a dormir por la noche:



Coraline (2009)

(2009) Los otros (2001)

(2001) El orfanato (2007)

(2007) La bruja de Blair (1999)

¿Qué opinas? ¿Tienes lo necesario para este nivel?

Nivel 2: “Puedo con algo más fuerte”

Crédito: A24

Si sentiste que nuestro primer nivel era demasiado fácil y suave para ti, tal vez este segundo nivel se acerque más a lo que buscas:



Hereditary (2018)

(2018) The Babadook (2014)

(2014) El conjuro (2013)

(2013) It Follows (2014)

Este nivel ya no es para cualquiera, pero si eres de los valientes, prepárate que vamos calentando.

Nivel 3: “No me asusta nada… creo”

Crédito: The Weinstein Company

Este nivel del reto del Halloween es para esos valientes que se atreven a salir al baño de noche sin prender la luz y sin vigilar sus espaldas:



Martyrs (2008)

(2008) The Medium (2021)

(2021) La autopsia de Jane Doe (2016)

(2016) Suspiria (2018)

Si aceptaste el reto y necesitas emociones más fuertes para esta noche llena de terror o si quieres ir directo a lo más intenso, el siguiente es el reto para los más valientes.

Nivel 4 final: “Reto completado”

Crédito: Unearthed Films

Esta es la última parte del reto; solo los más valientes podrán llegar y enfrentarse a los temores más fuertes que nos ha dado el cine de terror:



A Serbian Film (2010)

(2010) Grotesque (2009)

(2009) Inside (2007)

(2007) The Sadness (2021)

¿Lo lograste? Si terminaste el reto con estas escalofriantes películas, te felicitamos, eres una persona fuerte, que no se doblega ante el miedo-

También te puede interesar: Última Hora: One Piece entrará en una pausa de tres meses antes del esperado Arco de Elbaf