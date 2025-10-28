Última Hora: One Piece entrará en una pausa de tres meses antes del esperado Arco de Elbaf

Este es un difícil momento para los seguidores del Sombrero de Paja, pues e acaba de revelar que tendrán que esperar un poco más para continuar la aventura junto a sus personajes favoritos. A través de su cuenta oficial de X, Toei Animation anunció que One Piece entrará en una pausa temporal de tres meses, comenzando en enero de 2026 y regresando en abril del mismo año con el inicio del esperado Arco de Elbaf.

Este fue el anuncio que dejó el estudio en su cuenta:

📢 Breaking News from ONE PIECE NEWS



ONE PIECE will go on a three-month break starting this January, returning in April 2026 with the start of the Elbaph Arc!



Beginning in 2026, the anime series will also kick-off its new production schedule, dividing into two parts for a… pic.twitter.com/EQQI6mv4tB — Toei Animation (@ToeiAnimation) October 28, 2025

¿Qué se sabe de la pausa que tendrá el anime de One Piece?

Además del anuncio de la pausa, Toei confirmó un importante cambio en el formato de producción del anime, que comenzará oficialmente en 2026. A partir de entonces, la serie se dividirá en dos partes por año, con un máximo de 26 episodios anuales, lo que permitirá mayor fidelidad al manga y un ritmo narrativo más equilibrado, algo que ha desconcertado a muchos de los seguidores.

El lado bueno de todo esto es que la producción se compromete con este nuevo modelo de producción a buscar mejorar la calidad visual y narrativa, así como ajustar el tempo y la estructura para acercarse más a la experiencia original de la obra de Oda.

Luffy y los Sombrero de Paja no se van del todo

Pero no todo es tristeza, pues durante el receso, Toei promete “sorpresas emocionantes” para los fans, quienes podrán disfrutar de material especial mientras esperan el regreso del anime. Con este anuncio, se confirma que 2026 será un año clave para la saga de One Piece, que no solo entrará en uno de sus arcos más importantes, sino que también está por comenzar una nueva etapa de producción que marcará el futuro de la serie para siempre.

