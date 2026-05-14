Se revela el arte conceptual de Avengers Doomsday donde aparecen estos súper héroes
En las últimas horas se reveló el arte conceptual oficial de Avengers Doomsday
Hoy jueves 14 de mayo de 2026 se reveló el arte conceptual de Avengers Doomsday, una de las películas más esperadas de este año, en esta imagen en modo de cómic o caricatura, en esta imagen se puede ver juntos a los 3 grupos que podrían unir fuerzas para medirse ante Doctor Doom y son: Los X-Men, Los Cuatro Fantásticos y los Vengadores; en la foto se alcanza a ver a Gambito, Bestia, Cíclope, Reed Richards, La Mole, Thor, Yelena Belova, Shuri como Black Panther y a Sam Wilson como el nuevo Capitán América.
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¿Cuándo se estrena Avengers Doomsday?
La película de Avengers Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026 donde el villano principal será Victor von Doom, quien es conocido como Doctor Doom. Este antagonista del Universo de Marvel será interpretado por Robert Downey Jr, quien fuera en Iron Man hasta Avengers: Endgame, donde luego de conseguir las gemas del infinito logra eliminar a Thanos y aliados.
Reparto de Avengers Doomsday
- Vanessa Kirby como Sue Storm
- Chris Hemsworth como Thor
- Anthony Mackie como Sam Wilson el nuevo Capitán América
- Sebastian Stan como Bucky Barnes
- Lettia Wright como Shuri, la nueva Black Panther
- Paul Rudd como Ant-Man
- Wyatt Russell como US Agent
- Tenoch Huerta Mejía como Namor
- Ebon Moss-Bachrach como La Mole
- Simu Liu como Shan-Chi
- Florence Pugh como la Nueva Viuda Negra
- Kelsey Grammer como Bestia
- Joseph Quinn como La Antorcha Humana
- David Harbour como Red Guardian
- Tom Hiddleston como Loki
- Patrick Stewart como El Profesor X
- Ian McKellen como Magneto}
- Alan Cumming como Nightcrawler
- Rebecca Romijn como Mystique
- James Marsden como Cyclops
- Channing Tatum como Gambito
- Pedro Pascal como MR Fantastic
¿De qué podría tratar la trama de Avengers Doomsday?
Hasta el momento no se ha revelado de manera oficial la sinopsis de esta película, sin embargo, con los adelantos de Avengers Doomsday se han pensado en algunas posibles teorías de lo que tratará dicha entrega. Sin embargo, todo parece apuntar a que, la historia de este proyecto juntará la trama de varios comics, y se dice que podrían dar detalles sobre Secret Wars, en donde Doctor Doom es el villano principal.