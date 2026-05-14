Se revela el arte conceptual de Avengers Doomsday donde aparecen estos súper héroes

Hoy jueves 14 de mayo de 2026 se reveló el arte conceptual de Avengers Doomsday, una de las películas más esperadas de este año, en esta imagen en modo de cómic o caricatura, en esta imagen se puede ver juntos a los 3 grupos que podrían unir fuerzas para medirse ante Doctor Doom y son: Los X-Men, Los Cuatro Fantásticos y los Vengadores; en la foto se alcanza a ver a Gambito, Bestia, Cíclope, Reed Richards, La Mole, Thor, Yelena Belova, Shuri como Black Panther y a Sam Wilson como el nuevo Capitán América.

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|Crédito: Marvel

¿Cuándo se estrena Avengers Doomsday?

La película de Avengers Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026 donde el villano principal será Victor von Doom, quien es conocido como Doctor Doom. Este antagonista del Universo de Marvel será interpretado por Robert Downey Jr, quien fuera en Iron Man hasta Avengers: Endgame, donde luego de conseguir las gemas del infinito logra eliminar a Thanos y aliados.

Reparto de Avengers Doomsday

Vanessa Kirby como Sue Storm

Chris Hemsworth como Thor

Anthony Mackie como Sam Wilson el nuevo Capitán América

Sebastian Stan como Bucky Barnes

Lettia Wright como Shuri, la nueva Black Panther

Paul Rudd como Ant-Man

Wyatt Russell como US Agent

Tenoch Huerta Mejía como Namor

Ebon Moss-Bachrach como La Mole

Simu Liu como Shan-Chi

Florence Pugh como la Nueva Viuda Negra

Kelsey Grammer como Bestia

Joseph Quinn como La Antorcha Humana

David Harbour como Red Guardian

Tom Hiddleston como Loki

Patrick Stewart como El Profesor X

Ian McKellen como Magneto}

Alan Cumming como Nightcrawler

Rebecca Romijn como Mystique

James Marsden como Cyclops

Channing Tatum como Gambito

Pedro Pascal como MR Fantastic

¿De qué podría tratar la trama de Avengers Doomsday?

Hasta el momento no se ha revelado de manera oficial la sinopsis de esta película, sin embargo, con los adelantos de Avengers Doomsday se han pensado en algunas posibles teorías de lo que tratará dicha entrega. Sin embargo, todo parece apuntar a que, la historia de este proyecto juntará la trama de varios comics, y se dice que podrían dar detalles sobre Secret Wars, en donde Doctor Doom es el villano principal.