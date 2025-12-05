Marvel relanza Avengers: Endgame en cines en 2026 antes del estreno de Avengers: Doomsday

El regreso de los Vengadores se pone cada día mejor. Resulta que Marvel Studios anunció oficialmente que Avengers: Endgame volverá a las salas de cine el próximo 25 de septiembre de 2026, siendo su primer reestreno desde 2019. El estudio lanzó un teaser donde se veía el logo y la fecha de reestreno. Dentro de la publicación, las reacciones no se hicieron esperar, confirmando que esta es una gran jugada previa al estreno de Avengers: Doomsday.

Marvel trae de vuelta Avengers: Endgame a los cines: ¿por qué y cuándo se estrena?

La decisión de reestrenar la cinta en septiembre del próximo año tiene sentido. Endgame es la segunda película más taquillera de la historia, con 2.8 mil millones de dólares en taquilla global, y desde entonces sigue siendo el evento cinematográfico más importante del MCU. Volverla a proyectar es, básicamente, buscar generar nostalgia y recordar a los fans por qué los Vengadores se convirtieron en un fenómeno cultural.

¿Por qué Marvel reestrena Endgame y no Infinity War?

Aunque muchos fans esperaban que ambos filmes regresaran juntos, Infinity War no está contemplada (al menos por ahora). Pero la jugada encaja con dos prioridades claras de Marvel. La primera es su búsqueda por reactivar el entusiasmo del público rumbo a Avengers: Doomsday, pues desde 2019 no hemos tenido una película de los Vengadores. Revivir el momento más épico de la franquicia es una forma directa de reconectar emocionalmente con la audiencia.

La segunda prioridad del estudio es impulsar la taquilla antes de un evento gigantesco. Con estos nos referimos a que con Joe y Anthony Russo de regreso como directores de Avengers: Doomsday, Marvel quiere que el público vuelva a sentir que está ante algo igual de grande que Endgame… o incluso más.

El plan completo del MCU en 2026

El reestreno de Endgame llega estratégicamente colocado entre dos lanzamientos clave:



31 de julio de 2026: Spider-Man: Brand New Day

25 de septiembre de 2026: Reestreno de Avengers: Endgame

18 de diciembre de 2026: Estreno de Avengers: Doomsday

Marvel quiere que 2026 se sienta como un nuevo 2019, un año de grandes eventos conectados y con el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, parece ser que este es el mejor momento para jugar una carta como esta.

¿Te emociona el relanzamiento de Endgame?

